孫越：請問，你有幸福的感覺嗎？

我一直對那些能「含笑九泉」離開人間的人，敬佩不已。當然，這類人自是不多，怎麼一個人，能在臨死的那一剎那，還含笑呢？

是他欠的一屁股債就此不用償還？還是矇騙了幾十年，兒孫們都以為他老人家家財萬貫，鎖在銀行的保險箱裡？等騙局揭穿，老人入土為安前的竊喜？

我也想過，能微笑死去的人，或許他到頭來是覺得，這一生過得很滿意、很幸福。我無法查證，也不能為含笑九泉的人代答，誰聽說人要死了，還跑到他床邊問他，您這「笑」是代表您很滿意您的一生？您覺得很「幸福」？我要是真的那麼做，當場準給他們家屬打死！

當然，這都是我瞎猜的，您就當我是瞎掰吧。

我不是一個絕頂聰明的人，也不是個諸事順遂的人，然而自從我成為基督徒之後，卻常常有幸福感。不只是我，很多人都有，因為人生連最擔心的事都不必擔心了，幸福就時時湧上心頭。

譬如二○○七年，我被告知罹患了肺腺癌，需要第二天一早進開刀房，我非但心靜如水，看著家人環繞著我，竟然還產生了「很幸福！」的感覺。我想，就算明天開刀要有個意外，我也沒啥可遺憾的，這是因為我與家人平日就有良好的互動，近十幾年來，又常與老妻及孩子們談論人生的最後——死亡。加上一九九四年，我隨台灣世界展望會赴非洲時，從周聯華牧師身上學到，將每一天都當成最後一天過。

這是積極的人生態度，將每天過得無憾，我認真學習。加上，我有十幾年安寧病房及腫瘤病房的關懷經驗，我常常告訴病患，今天我來看你，為你禱告，也許哪一天，我也得了癌症，躺在病床上，跟你一樣。為什麼不可能呢？台灣每八分鐘就有一人罹患癌症，誰敢說絕不會是我？

積極的人生，是讓我們以寬厚的心待人，以知足的心看待自己的處境，當我們從愛中了解了「施比受更為有福」時，你一定會從家人、朋友及周遭環境中看到別人的需要。

這本約翰．伊佐的作品《這一生，你要知道的五個祕密》，我們讀後一定會有許多反省，可以重新給自己一個機會，好好善待自己，不讓人生留下遺憾。生命是一種學習，有一句話：活到老學到老。若想人生無憾，就從現在開始在日常生活中實踐這五個祕密吧！

（本文作者孫越，知名演員與公益人。）