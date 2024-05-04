你買的BMW並不會到安養院看你

「學會愛人」的第二個層面就是，用關愛的方式和親密的人互動，把愛的關係排在生活的第一順位。當我問別人最大的快樂來自何處，他們脫口而出的答案往往是：另一半、小孩、父母和朋友等，我一再看到，能夠用心經營人際關係的人，通常都很快樂。但當我問別人最大的遺憾來自何處，他們的回答也常是某段人際關係，不是懊悔自己當時沒有多付出一點，就是責備自己不夠愛對自己最重要的人。多年前，當我還在當牧師時，有位看起來很悲哀的老先生告訴我：「我把一生的時間花在追求物質上，人很容易犯這個錯誤，但現在我才知道，我辛苦賺錢買的BMW並不會到安養院來看我。」

我最喜歡的訪問之一，是跟六十三歲的肯恩，來自愛荷華州的小鎮理髮師聊天，上一章他也有出現。推薦肯恩的是他兒子，肯恩的兒子在醫院負責行政工作，認為父親是他認識過最有智慧的人。我很驚喜發現有很多人向我們推薦自己的父母，認為他們是自己這輩子認識最有智慧的人（希望有天我的孩子也能有同樣的看法）。這讓我想到，身為父母的我們，應該要努力用子女覺得聰明的方式生活。肯恩在電子郵件中告訴我們：「我父親是愛荷華州一個『小鎮理髮師』。」不知道為什麼和小鎮理髮師聊聊人生經驗，這個想法很吸引我。

肯恩在華肯鎮當理髮師已經有四十二年的時間了，他說：「我開始幫客人理髮時，華肯鎮還有其他十三位理髮師，但我活得比較久，這就是我為什麼變成『小鎮理髮師』的原因。他們去世時，我都有參加葬禮，現在我幫他們的孫子剪頭髮。」

肯恩在小鎮當理髮師（華肯鎮只有四千個居民），很像神父或牧師的工作，只不過他的職業超越所有限制，沒有宗教、區域等差別。大部分的人在一段時間後都得修整頭髮，肯恩每天都要和其他人近身相處一小段時間，和他們聊天並觀察他們。訪問一開始，我就感覺到他不但知道怎樣才能活得充實、有意義，也感覺到他在這四十二年的理髮生涯中近身觀察到很多事物，對於什麼是幸福人生的祕訣、什麼又是造成悔恨的主因，應該有相當的了解。

肯恩說：「如果你看得夠久，就會知道人們因什麼快樂。我發現，如果你的人生有愛，還有一份讓你覺得有意義的工作，你就會覺得幸福。」訪問沒多久，我們便不難看出肯恩不但擁有家人和朋友的愛，也有一份深具意義的工作，這份工作超越理髮的技術，對肯恩來說，他的工作不但提供他幫客人服務的機會，也讓他培養出許多友誼。

肯恩說他這輩子聽過最好的建議，是他岳父告訴他的：「人生有無數場上坡戰和下坡戰，這是必經的過程。成功並不是看你銀行帳戶裡有多少錢，而是看你在人生遇見並影響了多少人。」

肯恩的父親在他還很小的時候就過世了，因為他是家裡四個孩子的老大，他覺得自己應該站出來兄代父職，盡力做好弟妹的榜樣，他說：「我覺得我應該代替我父親照顧弟弟妹妹。」肯恩也說小時候很多人看到他們家只有一個媽媽帶四個小孩，對他們都很照顧，所以他決定長大以後也要像他們一樣，盡量幫助別人。

家人、朋友和人生路上的旅客，在肯恩的生活中扮演了極為重要的角色，肯恩跟老婆說，他想在報紙上登個廣告寫「新屋出售，無人住過」，因為他們常常都不在家，總是出去和朋友或家族舉辦聚會。

肯恩是我在這兩百多場訪問中發現，最適合用來舉例說明「愛」讓我們的人生過得更快樂的例子。如果我們能把愛的關係擺在日常生活的第一順位，用關愛的方式和親密的人互動，我們就能過得更幸福。「學會愛人」這個祕密核心外的第二個層面就是，如果我們能像肯恩一樣，把「人」排在最前面，用心經營深入的人際關係，在日常生活中時常問自己是否用關愛的方式待人，我們就能活得更幸福、更沒有遺憾。

看到這裡，我想你一定會覺得這個道理很簡單——把「人」擺在第一順位，用關愛的方式對待周圍的人。但誠如我在第一章提及的，我發現，這個祕密雖然不是「祕密」，很多人都熟諳箇中道理，但他們還是將「物質」排在「人」之前。在繁忙的現代社會，我們很容易就忘了用關愛的方式來對待最親密的人，很多人的最深遺憾就是來自這點，當心愛的人需要他們時，他們並沒有全心全意陪在身邊。

六十五歲的戴夫是位退休銀行主管，他在訪問中跟我說了一個令人感傷的故事。我問他聽過什麼最好的忠告時，他說：「我四十幾歲時，我老闆娘因為癌症過世。幾個月後我老闆結束休假回到公司上班，某天在走廊上遇到我，突然拉住我的手臂，用懇求的語氣跟我說：『戴夫，你要花更多時間陪你老婆，你要花更多時間陪你老婆！』這是我聽過最好的忠告，但如果他現在看到我，可能會跟我說，我並沒有好好聽他的話。」

戴夫接著說他很希望時光能夠倒流，他一定會把人際關係的位置往前排。因為他犧牲太多時間只是為了追求「成功」。戴夫的情形在某些受訪者身上其實不罕見，他們在繁忙的工作與瑣碎的日常生活中，常常忘記「人」對自己的重要。有些人更是用遺憾的態度來回顧曾經走過的時光，懊悔自己讓怒氣和一些微不足道的小事啃蝕了自己和親人的親密關係。

六十八歲的蘇珊用後悔的口氣回顧自己與成年兒女的關係，她說：「我太專注在自己的感情生活，應該陪在孩子身邊時，我並不在，所以沒有培養出深厚的母子感情。我很後悔沒有用心陪伴他們，我注意到我有很多朋友跟他們兒女的感情都很親密，我很希望能夠回頭改變一些事情。」

其他人則是後悔讓微不足道的小事擋在自己對親密的人的愛前，我們在上一章看過八十四歲的唐納，他在大一舞會鼓起勇氣邀請太太跳舞，他說希望能回去告誡年輕的自己：「我很想回去跟年輕的自己說：『不要常常對孩子生氣！他們不應該受你的氣！』而且我大多數時間都在為無聊的事生氣。我老大六歲時，問我心理學家是在做什麼的，那是我的職業，我回答心理學家是幫助難過的人變快樂的人。」

唐納繼續說：「那天稍晚一點，我正在罵我那個三歲的老么，他被我罵哭，老大就走過來說：『喂！爸爸，你沒有當一個很好的心理學家。』然後我回他：『我現在在當父親！』當時的我並沒有發現自己的態度很差，如果可以重來一次，我會像我老婆那樣更常陪他們。有時候你很容易就忘記要用尊重的態度對待你愛的人，而這是所有人際關係中最重要的一環。」

聽完老唐的話之後，我不禁想起自己對家人發過的脾氣，有些是為了一些微不足道的小事，有些純粹是我自己不耐煩，我是不是也該好好反省一下，希望自己當時能用更客觀的角度和愛的方式和他們互動？我突然理解，學會用關愛的方式和親密的人互動，必須要能看到更大的圖像——在人世間，「愛」更甚於其他事。

幾年前當我小孩十來歲時，我太太說，她要跟隔壁鄰居買一張二手的彈簧墊，那張彈簧墊很大而且很舊，看起來實在不吸引人。因為鄰居的兒子離家去上大學了，所以他們急著脫手，我們那時剛翻修庭院，光想到那張「礙眼」的彈簧墊要放在院子中，就讓我覺得討厭。當彈簧墊一送到我家，我馬上就跟太太表示我的不滿，但她一點都不放在心上，並跟我說，我應該好好想想什麼才是我該考慮的事。我回到寢室看到窗外那張彈簧墊時，忍不住發出一聲「啊——」讓大家知道我不喜歡院子現在的景象。

幾個小時後，我聽到從院子傳來小孩的笑聲，他們跟朋友在那張墊子上很高興的跳來跳去，我突然想到，孩子很快就會離家過自己的成年生活，而我一定會想念這些開心的笑聲，遠超過我現在想念的這個新「庭院」的美。這是很重要的一課，在日常生活的每一刻，我們都必須適時踩煞車，問自己什麼才是真正重要的事，好好想過之後再下決定。

離開共產黨的九十三歲老畫家約翰，和太太是對金婚夫妻，結婚五十二年，他在訪問中提及，婚姻是他人生最大的幸福。約翰說：「朋友們一直都很羨慕我們，說我們很幸運，感情這麼好。他們問我經營婚姻有什麼訣竅，我告訴他們，必須用平等的立場把另一半當作缺一不可的好搭檔，我們就是這麼做的。你得接受對方的缺點，因為每個人都會有缺點，重要的是她的優點。你看不慣的缺點日後可能會改善，可能不會，但你必須接受你的另一半就是那樣的人。每次我對太太生氣，就會問自己：『讓我生氣的事有比我們的感情重要嗎？有必要因此危及我們對彼此的愛嗎？』我心裡的答案總是：『沒有。』」