快樂，是要花腦筋的！換顆腦袋不要再自怨自艾

當唐納告訴我，快樂都在我們的腦中時，我突然靈光一閃，想到不管什麼時候，我都可以選擇感到滿足和感激，這個領悟讓我覺得非常震撼，可能因此改變了我的一生。唐納並沒有告訴我這個想法很容易做到，也沒有說不需要長年的練習，他只說我們都有能力做到。那些睿智的「長老」們只告訴我，我們可以練習對生活屈服，這種屈服並不是放棄，要我們不甘不願地接受現實的條件，而是學會調適，不讓外在的環境決定我們的情緒。「長老」們告訴我，決定幸福的權力操之在我，不在他人手上；他們也告訴我，只要我肯練習，無論什麼時候我都可以選擇感到滿足。

於是我開始運用一些簡單的方法慢慢練習，例如：每天早上起床後冥想表示感激、睡覺前專心回想今天發生的美好事物、練習不再當個庸人把自己拉回現在，並停止擔心那些不切實際的事；此外，我認真練習用心體會每一刻的感受，把每一刻當成活在這世上的最後一刻。我希望這世上能有什麼魔法或是獨門妙方能讓我學會活在當下，但我從這二百三十五位生命導師的身上看到，學會實踐這個祕密需要時間和練習。

我們很多人經過提醒，都能記起父母或祖父母跟我們說過的話，那些話隨著時間被淡忘，但因為某個際遇，我們會突然想起那些話，並打從心底折服話裡的智慧。現年六十幾歲的比爾跟我說，當他和兄弟姊妹還小時，他母親每天早上都會走進他們房裡叫他們起床，她會用力拉開窗簾，然後說：「太陽曬屁股了！生活靠自己創造。」比爾承認：「那時我真的很討厭聽到這些話，但我想這些話無形中幫我很多忙，不斷提醒我，生活並不是每天發生在我身上的那些事，而是我對那些事所採取的反應。」

「活在當下」也表示我們要用感謝的心情來面對每一天的生活，這些生命智者不斷提到，懂得感激能夠帶來衷心的滿足感。他們有很多人告訴我，隨著年紀越來越大，終於學會不再執著於得不到的事物，自己也變得越來越懂得感激。在這些「長老」的身上，感激不只是一種態度，更是一項重要的生活哲學。

我在這些「長老」的身上還看到一種優雅的處世態度，我相信這是讓他們幸福的關鍵因素。他們學會在每一天用心生活，早上起床後，把新的一天當作是一份從天而降的禮物，認真體會每一刻的感受。大多數時候，我們無法掌控事情的發展，但我們能夠控制自己的反應，也能夠選擇用心生活，用感恩的心認真度過每一天。我們可以換顆腦袋、鍛鍊自己的心智，提醒自己不要再自怨自艾，或擔心還沒發生的事，把自己逼得喘不過氣來，而是好好地活在當下，把握此時此刻的每一秒鐘。

幾年前我對一大群人演講，有個三十出頭的年輕人坐在觀眾席第一排中間，整場演講都很用心在聽。那個年輕人做了好多筆記，當我講到幽默的地方，他會跟著大笑，如果故事很感人，他也旁若無人般盡情地哭，有時還會提醒鄰座專心聽我講話。演講結束後他上前與我交談，請我幫他在書上簽名。我簽名的時候，他感謝我讓他聽了一場很棒的演講，我說：「不，我才該好好謝謝你。」

我說：「你的精神很好。我發現，在演講的時候只要看到你，我就會講得更起勁，而你就坐在第一排。」那位年輕人回答：「這是我祖母教我的。你知道嗎？她去年過世的時候，告別式上沒有人悲傷得落淚，當然大家都很難過，但還是有不少歡樂。雖然祖母離開我們，但我們都知道她這輩子活得很滿足，她很珍惜生命、不浪費時間，並享受每一個小小的快樂。

祖母不但用心體會生活帶給她的感受，也用力回報這個世界，慈悲待人。只要是祖母能夠付出的，她絕不吝嗇。我在祖母身上學到，不管在哪個地方、哪個時代，如果你能用第一排的角度看事情，就有可能快樂地死去。」

也許我們都應該用喬爾建議的方式來開始每一天，起床後，感謝自己又多活一天，並提醒自己不要浪費時間。出門之後如果在路上遇到認識的人，當他們問我們好不好時，我們要精神飽滿地回答：「很好！」提醒自己要把握時間、對今天發生的事心存感激；此外，要是不自覺又開始回想起昨日的遺憾，或擔心明日的將來，我們要趕快告訴自己快點回到現在。每一天，我們都要用心感受每一個微不足道的小快樂，就像九十三歲的約翰說的：「把每一刻當成自己活在這世上的最後一刻。」然後在一天結束前，仔細回想當日發生的好事，不管事情有多小，最後再請求上天再多給一天。