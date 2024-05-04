聯準會不再鷹森森 降息延長賽才要開始 Feat.渣打銀行

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美國聯準會5月利率決策不再「鷹森森」，但也說明白了：降息不會馬上發生。至少強勢美元得以歇息，日圓為首的亞洲貨幣吹起反攻號角，兌美元匯率一周之內從極端的160，反彈到153，緊跟日圓的新台幣也大力回升攻破月均價。近周來市場的大震盪，會是投資人的惡夢，抑或是未來獲利的美夢，有待時間來證明。

聯準會不再鷹森森 降息延長賽才要開始

美國聯準會的利率決策，主宰全球金融市場的動向。觀測聯準會5月會議之後的說明，力挺「不降息、甚至需升息」的鷹派，沒有像預期般的強勢，3日市場給了多頭的表態，股票投資人因此感到寬慰；且因降息延後的主因來自「美國經濟成長強勁」，財管專家提點，挺過4月的市場修正，美元計價的風險性資產可以繼續抱穩、抱好。

今年4月的市場，讓大家下巴差點掉下來。美股、台股激烈修正，盤中大跌千點，日圓兌美元匯率盤中出現160，全都寫入歷史記錄。「Fed的一舉一動，都會帶來市場的重新定價！」，工商時報【市場觀測站】PODCAST本周邀請渣打銀行財富管理投資策略部主管，也是渣打台灣的投資長劉家豪，對於市場近期的震盪給出註解。

美國聯準會5月利率決策會議結果，一如市場預期，將聯邦基金利率維持在5.25％ 至5.5％目標區間不變，連續6個月維持利率不動，讓基準利率繼續處在近23年的高點。聯準會主席鮑爾的理由，是近期相關數據無法提振他們對通膨持續朝2％目標回落的信心，市場解讀，他還暗示了高利率將維持更長一段時間。

雖然聯準會最新利率決議一如市場預期，同時也表明，「下一步不太可能是升息」。財經專家認為，去年第四季描述美國利率將走出「higher for longer」，經過鮑爾這次的公開說法，美國利率恐將呈現「higher forever」（永久居高）！幾乎等於進入停滯性高利率的時代。

美國利率將有永久居高的可能，加上聯準會 延後降息時間點，最先刺激的金融商品是美元，美元指數一再突破106，強勢美元輾壓非美貨幣，國人最有感的亞洲貨幣，日圓兌美元狂貶，最低價盤中來到160，隨後急殺回155。對於此次盤中的急轉，外界解讀是日本央行日銀（BOJ）的干預手法之一。

劉家豪分析，4月底到5月首周是日本黃金週期間，日本法人機構交易量減少，市場定價容易被掌握，此外，來自期貨連結匯率對日圓佈局空單部位，累積金額已經很高，一觸碰預設價格，所有空單立即平倉、價格隨即反彈，日圓才有如此激烈波動。所幸，他說，「日圓現在回升，為亞幣先前的走貶釋放一些壓力」，已觀察到美元強勢已提前反映在美國經濟成長，因此美元再上升的機率和幅度不高；日圓再進一步大貶的機率減少，估測近3個月將維持在156價位上下。

劉家豪在節目中和聽眾解釋，近周來觀察美國聯準會最新利率決策、亞洲貨幣走貶等市場分析。相關內容過去投資長只在渣打銀行財管貴賓室向高資產客群說明，工商時報特別邀請他和節目觀眾、聽眾們分享。劉家豪向聽眾提醒，聯準會降息正進入延長賽，現在不要糾結降息的幅度，更需關切決策背後的「經濟」因素。

劉家豪指出，美國經濟成長力道將更為穩健，GDP年增率長期平均2.0 ％，今年預估在2.1％，「經濟動能如此均衡，為何要降息振興經濟？」。渣打集團研究部門也預估未來12個月美國經濟軟著陸的機率為50％。渣打首席投資辦公室 （Chief Investment Office）在《2024 年展望》報告提出上半年美國經濟可能軟著陸的預估，建議投資人“乘風啟航 禦勢而行”，評估增加股票配置，並採取股債均衡的投資組合。

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根據國際財經新聞報導，每個季度Fed官員都會對長期利率進行預測，這可視為他們對中性利率的推論。2008年金融危機後，Fed下調對於長期利率預估，從2012年的4.25％降至2019年的2.5％，扣除2％通膨率後，實質中性利率則為0.5％。及至今年3月，Fed對於實質中性利率的平均估值攀升到0.6％。劉家豪指出，這是會造成美國經濟衰退的壓力，因此當時討論需要降息以對。惟現階段又回到0.5％，呈現均衡穩定的水平。

劉家豪說，實際上今年初以來，此項策略獲得相對不錯的表現。隨著全球經濟數據好轉，衰退疑慮大幅消退，預期第二季金融市場有機會迎來「經濟不太冷、通膨不太熱」，且貨幣政策由緊轉鬆的投資舒適區；歐美主要央行可能在本季啟動預防性降息，將在未來 6-12 個月，繼續支持債券和股票等金融資產的表現。