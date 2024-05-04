債券市場夯 分析師從3指標選擇ETF不踩雷

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利率決策、違約風險、匯率變動都應考量

債券市場仍非常熱門！根據投信投顧公會的境內基金統計資料顯示，截至113年三月底，指數股票型基金-跨國投資債券型，基金總規模達約2.38兆元，對比去年同期約1.38兆元，成長近72%左右，可見債券市場的熱度。此外，從投信投顧公會申報案件進度查詢中也可看到，債券類型的相關基金不論是首次募集，或是追加都不少。

債券市場的火熱，可能有許多因素影響，其中一個原因是市場對於降息的預期。市場普遍認為隨著聯準會暴力升息到了盡頭，未來可望迎來降息，一旦降息則可能導致債券價格往上。

近期因為市場受到半導體與AI前景的不確定性拖累，使市場波動甚大，可能使得市場對於穩健型資產配置需求升高，因此債券受到市場高度關注。根據櫃買中心統計，截至4月23日為止，上櫃債券ETF共計82檔，總資產規模達到2兆3494.79億元，總成交金額達到9218.32億元，且櫃買中心目前的債券ETF發行規模，在亞太地區主要證券交易所中排名第一。

再者，根據證券櫃檯買賣中心的定期定額交易戶數統計排行月報表顯示，112年三月以元大美債20年(00679B)、中信高評級公司債(00772B)、元大投資級公司債(00720B)交易戶數分別為6,556、3,678、3,488，對比113年三月交易戶數分別依序為22,770、5,619、12,599，從這三家債券ETF數據可看出，債券ETF的定期定額交易戶數成長許多。

從近期新掛牌的債券ETF來觀察，於4月18日掛牌的台新美A公司債20+(00942B)，其聚焦於美國的公司債，透過月配、平準金作為特色，再以純美國、純Ａ級與長天期作為指數編製流程，基金淨資產於4月29日就高達約70.69億元。

債券ETF類型

債券ETF是追蹤、複製或模擬的標的指數成分為債券的指數股票型基金，通常債券ETF為持有一籃子債券。債券ETF有許多分類法，可以根據發行單位作為區分，假如以政府發行的債券，即是公債，常見的如00679B、國泰20年美債(00687B)…等；公司發行的債券即是公司債，例如00720B、00772B、群益ESG投等債20+(00937B)…等。

債券ETF小心踩雷

投資人可能認為債券ETF是一箭雙鵰，因為價格相對低檔，又有債息，這可能是近期債券ETF熱門的原因，不過真的如此嗎？受到聯準會的降息預期延後，以及頑強的通膨數據，與強勁的就業市場，公債殖利率又來到相對高檔，使得債券價格處於相對低檔。投資人恐怕也得考慮到：若利率維持高檔的時間拉長，債券ETF該何去何從？投資人是否可以接受？

降息的不確定性與債券的商品特性，使得投資人若「過度期待」債券的資本利得，恐怕會不如投資人所想。此外，債券ETF仍存在許多風險，包括利率變動的風險、違約的信用風險、匯率變動的風險…等，其中市場上的債券ETF，通常是新台幣計價的美債ETF，因此匯率升貶值的風險，也需要一併考慮。

債券ETF百家爭鳴

盤點市場上的「債券ETF」，00937B規模成長速度令人刮目相看，去年甫上市時基金淨資產價值僅約153.99億元，但是截至2024年4月30日基金淨資產價值高達約1,199.29億元，其特點為ESG嚴選企業，這是少數納入ESG的債券型ETF。

其次是金融債ETF，如國泰10Y+金融債(00933B)、中信優先金融債(00773B)…等，金融債是指由金融機構發行的債券，以00773B為例，三月底的前十大標的包含：美國銀行、匯豐控股、摩根大通銀行…等。最後，除了美債外，也有其他國家債券，如富邦全球投等債(00740B)直接參與成熟國家債券市場，並聚焦於平均信評BBB以上。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／張仲華