AI效益擴大 哪檔含金量最高？3檔AI ETF成分股、報酬率全曝光

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中長線來說，今年股市主軸仍是AI，科技股較其他產業更具表現機會。

人工智慧（AI）相關領域的投資前景近年來備受矚目。從ASIC晶片到ODM（原始設備製造商），再到散熱解決方案，這些相關類股都展現出了巨大的潛力。隨著半導體龍頭公司擴建工廠並增加對AI的投資，半導體設備和材料類股的投資價值也隨之浮現。

目前，AI技術已不僅僅停留在訓練階段，而是開始在推論階段得到廣泛應用，並逐漸應用於各個行業的大型企業。據OpenAI的數據顯示，標普500指數成分股中超過90％的企業已經使用了AI產品，並且逐步加深了AI在企業運營中的應用。

隨著AI應用範圍的不斷擴大，對AI伺服器的需求也在增加，這將帶動整個供應鏈企業的業績保持高速增長，進而推動股價的表現。隨著技術的發展，未來AI相關產業的前景更是令人期待。

短期震盪後有望穩步上漲 提供了加碼布局的機會

美股在4月創下歷史新高後出現了一定程度的回檔，其中科技股表現尤為弱勢。標普500指數從高點回落了逾5％，而那斯達克指數更是出現了7.06％的波段跌幅。然而，股市的降溫也導致科技股的估值回歸到了較合理的水平，為投資者提供了加碼布局的機會。

自去年底以來，美國股市已經累積了相當大的漲幅。，投資者通常會在股市不斷創新高時進行獲利了結。加上地緣政治衝突和美國國債收益率上升導致股市估值下調，這使得近期市場情緒更加保守。此外，兩大半導體行業的龍頭企業最新的財報不及預期，導致科技股短期下跌，影響了整體市場表現。然而，股市整體並未出現向下的明顯轉變信號，而是呈現出不同板塊的輪動。部分資金暫時轉向之前表現較差的領域，但具有長期高成長性的科技股在經歷短期震盪後有望穩步上漲。

00737國泰AI+Robo

00737追蹤指數是納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數，主打兩大特色-

1. AI+機器人大趨勢 上中下游一次全面掌握!

納斯達克全球人工智慧及機器人指數旨在追蹤從事人工智能和機器人技術開發及應用的產業和公司之股價表現。投資於包括半導體晶片設計、數據庫、演算法開發、軟體及機器人生產、智慧醫療、及運用AI強化核心競爭力的相關公司。

2. 兩大機構合編最具代表性，等權重均衡佈局!

納斯達克全球人工智慧及機器人指數由NASDAQ及美國消費者技術協會(CTA，CES®大展主辦方)共同編製，且改良式等權重特性。成分股需經美國消費者技術協會認定為人工智能或機器人領域的趨動者、整合者或增值者。來吸引投資者的目光。

主要成分股中前幾大持股規模較小，大多是做軟體的公司，而且以數據分析為主。前十大持股加起來只佔整體的 20.12%，主要績效要看指數設計公司的選股功力，走勢可能會和大盤差距比較大，可能更漲，也有可能更跌，因此風險相較其他兩支ETF高，波動性可能也較大，比較適合老手或是對成分股公司有一定程度理解的投資人。

00762元大全球AI

00762追蹤指數是STOXX全球人工智慧指數，為STOXX指數公司由全球篩選，符合滿足人工智慧主題相關營收比重>50%之公司作為該指數成分股，涵蓋了全球在人工智慧產業主題中之龍頭企業，為全球代表性的人工智慧指數。

成分股包含了上週財報剛出爐且表現亮眼的Alphabet、微軟跟META，且權重比例分別為第一、二、四名，而第三名則是NVIDIA，主要成分股涵蓋的都是比較代表性的知名企業大廠，前十大持股加起來則佔了 51.32%。

00851台新全球AI

00851追蹤指數是SG全球AI機器人精選指數，主要有四大特色：

1.SG全球AI機器人精選指數投資於公司業務正面地受到人工智慧，自動化及機器人產業發展影響的公司。

2.此指數的投資領域由法國興業銀行股票研究部獨立研究發佈並定期維護。

3.根據大數據研究和Martin Ford對人工智慧及機器人行業的最新動態的瞭解而選取。

4.本指數為Smart Beta指數，指數績效不保證在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。本ETF所追蹤之指數，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

總結來說，這三檔 ETF 都是所謂的「主動型 ETF」，他們各自追蹤著特別設計的指數；相較起來00762和00851的成分股中選取的公司規模都較大，持股都比較集中，而00737的則較小，持股比較分散，集中投資選對股的話可以賺更多，但選錯的話就可能會虧越多，風險相對較高，因此選擇對投資人來說最適合自己的標的才是正確的，取決於每個人不同的投資目標，並附上3檔ETF的報酬率比較給投資人參考!

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／張仲華