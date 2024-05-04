台股震盪劇烈 專家如何看到轉折點？一文拆解520後行情重點

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台股近期震盪劇烈，不少投資人擔心是否會面臨大幅修正，如何觀察泡沫訊號？專家又怎麼看520行情？

台股今年以來情勢大好，卻在4月創下歷史高點20883點後震盪回檔，泡沫訊號是否已經出現？520行情還能期待嗎？

投資經歷超過38年，曾擔任投顧老師、具有豐富實戰經驗的實踐大學財金系兼任助理教授董鍾祥說，只要每次股市大漲，他就會將全球股市掃過一遍，確認有沒有泡沫訊號出現。事實上，3月底台股一片大好時，董鍾祥就曾在臉書上預告台股即將會有泡沫。

如何觀察泡沫訊號是否出現？董鍾祥指出，技術指標RSI和KD指標同步超過90，就有過熱的傾向，從過往歷史來看，至少會在3個月內從最高點修正5％至10％。2020年疫情爆發前夕，那斯達克、標普五○○都滿足該指標，道瓊也滿足其中一個，「當時美股三大指數中了兩個半，當然很危險。」

台股已出現泡沫訊號 修正不到10％ 還有空間

從今年漲幅最強悍的日本股市來看，日經二二五指數在3月22日就滿足到泡沫的訊號；同樣的情形台股更早，3月7日就已經出現，董鍾祥分析，若從台股高點20796點來看，如今修正不到10％，或許還有繼續修正的空間。

除了泡沫訊號之外，董鍾祥觀察，全球最強的9家科技大廠同步出現股價高檔背離的警訊：股價歷史最高、技術面賣出型態。

最慘的蘋果（AAPL）和特斯拉（TSLA）同樣都面臨高檔背離、頭肩頂、M頭的賣出型態，股價也是跌破季線、年線的死亡交叉，「這是標準的中、長空架構。」董鍾祥分析。

至於受惠於AI的輝達（NVDA）、台積電ADR（TSM）同樣出現背離、頭肩頂、M頭的賣出型態，甚至一度跌破季線中期翻空，醞釀長多保衛戰；好消息是，近日輝達與台積電已經重新站回頸線，短期再度翻多。其他網路巨擘股價則是一路創新高，技術指標卻不過高，但就算沒有泡沫，最起碼也要面臨股價的短期修正。

不只大型股票，董鍾祥指出，國際股市同樣也出現一樣的情形，日經二二五在指數最高的地方同樣出現技術指標背離，接著也跌破季線，中期由多翻空，進入年線保衛戰；美股的道瓊、那斯達克、標普五○○也是一路創高，技術指標同樣出現高檔背離，接著跌破季線的情形。

反觀台股，雖然也在歷史最高點出現背離警訊，但是台股相對較強，目前沒有跌破季線，董鍾祥認為，如今是多頭修正，短期雖然翻空，中、長期還是維持多頭。

董鍾祥分析，現在台股短線還有掙扎空間，可能就是因為520行情支撐，所以520之前的重點在於季線，4月中的大跌一度跌至季線附近，雖然沒有跌破、暫時化解危機，但520前仍須持續觀察季線保衛戰；相反地，如果台股站回十日線，就變成短、中、長多，化解背離警訊。

但董鍾祥話鋒一轉，強調520之後就需要更小心謹慎，加上下半年國際政經的變數比較多，更須按訊號、指標變更投資策略。

此外，董鍾祥表示，除了看線圖、看技術指標之外，也可以從近期撐起台股的熱門產業，來端詳市場熱度是否降溫，他觀察，台股相對其他股市還可以撐著，就是因為部分非電子股票的表現。

留意市場重壓產業 重電股龍頭籌碼牽動大盤

「這波最強就是重電類股。」但這樣的氣勢，也讓董鍾祥不禁想起三年前的航海王。董鍾祥長期觀察大盤各產業的成交值比重，他指出，電子股是台股主流，通常占大盤成交金額7成；若金融股成交金額超過1成，也表示市場資金青睞金融股；而各類傳產類股，只要成交金額超過一％，他認為就已經算是市場主流類股。

他回想，2021年航海王最熱的時候，電子股成交金額只有不到3成，航運股比重卻超過5成，代表市場資金都重壓在同一個產業，已經過熱了。如今的重電股雖然沒有航運股那麼瘋，但成交比重也一度超過兩成，遠遠超過一％的門檻，也代表市場大部分的人都跑進去了。

「火箭發射到外太空，大氣層一突破，沒有燃料再衝上去，就掉下來了。」董鍾祥形容，股價怎麼漲上去就怎麼下來的。例如股價最強的重電龍頭華城（1519）一年漲10倍，股價一路創新高，指標如今同樣出現背離，對於整個產業甚至台股來說，現在必須觀察華城籌碼會不會鬆動，若華城股價有任何風吹草動，屆時，可能就會出現多殺多的局勢。

不過，董鍾祥最後也提醒，現在除了520行情，已經進入股東會召開旺季、融券強制回補的時間，建議投資人也不要隨便放空，以免軋空不成反受重傷。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／呂玨陞