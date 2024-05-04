正向獎勵鼓勵標竿學習 首屆台灣健康永續、永續大學獎選拔開跑

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以鼓勵帶動正向發展，透過獎項促進標竿學習，延續過往成功提升企業永續的經驗，TAISE今年首度開辦「台灣健康永續獎」與「台灣永續大學獎」，號召所有已經投身永續實務的醫療院所和大專校院踴躍參與甄選，角逐永續典範榮譽，並領導醫界和高等教育界共同朝向永續目標之路。

TAISE自2008年起開辦台灣企業永續報告書獎，2012年擴大為台灣企業永續獎(TCSA)，至今成為台灣各企業組織每年積極爭取的永續獎項，更帶動台灣企業屢獲國際永續領域肯定。為了更聚焦醫院和大學組織特性，決定自今年起將醫院與大學自企業永續獎中獨立，以增進同儕學習成效。

TAISE董事長簡又新說明，無論是企業、醫院或大學獎項，核心精神都是要以正向力量鼓勵各組織投入永續發展工作，並透過競賽找出大眾可學習的標竿組織、永續領導人物和行動方案。各獎項評分標準的背後，都與國際規範接軌，以引導組織不斷學習精進，逐步提升對永續發展的認知。然而他也叮嚀，比賽結果雖然難免必須競爭排名，但絕對不能當作唯一追求目標，唯有持續不懈，才能真正永續發展。

首屆「台灣健康永續獎」與「台灣永續大學獎」都區分為四大項目：永續傑出人物、永續綜合績效、永續報告和永續單項績效獎，前三項分別選拔組織中推動邁向永續發展貢獻卓著的人物、ESG綜合表現、以及揭露完整、溝通成效良好的永續報告。至於永續單項績效獎，則依據醫院和大學性質，分別評選在永續環境、社會共融和治理方面特別優異的組織。

其中醫院的單項績效獎項包括：氣候領袖、循環經濟實踐、社會共融領袖、人才發展領袖、創意溝通領袖、智慧健康醫院領袖、以及綠色醫療創新獎；而大學組除了氣候領袖、社會共融領袖以外，還將選拔環境管理領袖、職場福祉領袖、創新成長領袖與永續發展教育領袖獎。

「台灣健康永續獎」與「台灣永續大學獎」目前都已經開放報名，健康永續獎報名期限至8月10日，永續大學獎則訂7月31日截止收件。考量各醫療院所和大學出版永續報告的期程和進度不一，今年暫未出版永續報告的組織，均可視情形自由參與永續報告書以外項目，爭取永續綜合績效和單項績效獎勵。