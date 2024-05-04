高息ETF大換血 16檔出運

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16檔高股息ETF成份潛力股

台股5月天除了520總統行情奮力衝刺，即將密集上演的高股息ETF換股大秀，更受到投資人的關注。法人統計，包括聯詠、亞泥、台郡、長榮航等16檔個股，依照各投信ETF的選股邏輯，5月納入高股息ETF的機率相當高，有機會迎來一波新行情。

據統計，5月將有國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息等三檔將在下旬至月底換股，緊接著6月初，也有復華台灣科技優息ETF更換成份股，僅這四檔ETF，所牽動的龐大資金移動就超過8,370億元。

彙整統一投顧、台新投顧、凱基投顧與富邦投顧等法人的研究報告，依各投信高股息ETF選股邏輯，篩選法人圈認為5、6月高股息ETF中，最可能被納入成份股的個股名單，計有聯詠、亞泥、長榮、華南金、台郡、世界、台灣大、和碩、長榮航、潤泰全等16檔個股。

這16檔個股中，本周僅長榮與神基收跌，其餘漲幅介於0.1％～26.8％之間；至於投信持股超越10％的個股，則有聯詠、長榮、世界、和碩、長榮鋼、神基等六檔，其餘個股都可望再迎來一波吸收籌碼行情。

聯詠3日現金股息殖利率達5.05％，第一季稅後純益48.94億元、季減8.15％，每股稅後純益（EPS）8.04元。因消費性電子傳統淡季效應影響、加上工作天數減少，整體營收表現符合預期，聯詠毛利率41.09％，略優於預期的38.5％～40.5％水準。

永信建現金殖利率為4.92％，挾著高雄房市價量俱揚，激勵永信建設新成屋熱銷，第一季營收衝至單季歷史次高的30.75億元，單季獲利飆升，EPS達4.9元。永信建今年來股價上漲148.65％，3日收盤價達229.5元，投信本周搶買2,320張卡位布局。

（相關新聞見A3）