1,100億美元 蘋果祭史上最猛庫藏股

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蘋果公司2日美股盤後公布上季（1至3月）業績，雖結果顯示營收、獲利雙雙下滑，但跌幅皆比華爾街預期來得輕微。蘋果預告本季營收將恢復成長，並宣布實施公司史上最大規模的庫藏股計畫，激勵股價在3日美股早盤大漲近7％。

蘋果董事會稍早通過價值達1,100億美元的庫藏股計畫，較2023年的900億美元大增22％，並宣布股息調升0.01美元至0.25美元。

過去六季以來，蘋果有五季營收下滑，但蘋果2日預告本季營收年增幅約1％至5％，若照去年同期營收818億美元推算，本季營收約在826億至852億美元。LSEG分析師預期，蘋果本季營收約832.3億美元。

蘋果今年1至3月營收年減4％至908億美元，優於華爾街預期的900億美元；淨利年減2％至236億美元，經調整後EPS 1.53美元，也優於華爾街預期的1.50美元。

為蘋果貢獻60％營收的iPhone部門，上季年減10％至460億美元，反映iPhone 15需求冷淡。但蘋果執行長庫克指出，上季iPhone銷售下滑主因是2022年疫情造成iPhone 14供貨受阻，導致2023年同期iPhone營收多出50億美元。

庫克表示：「若排除去年同期那筆50億美元額外營收，上季總營收其實較去年同期成長。」

至於上季Mac營收年增4％至75億美元，主因今年3月推出的新款MacBook Air內建M3晶片吸引需求。但蘋果的其他硬體產品，上季普遍表現不佳，穿戴式裝置營收年減10％至79億美元，iPad營收也年減17％至56億美元。上季財報亮點再度是軟體服務，部門營收年增14％至239億美元。

2024年以來，蘋果股價走跌的一大原因是，在中國大陸面臨激烈競爭，導致上季大中華地區營收年減8％至164億美元。庫克對此強調，上季iPhone在大陸銷售成長。他表示：「我對大陸市場感覺良好，我看的是長期前景，而非只看未來一周的業績。」

（相關新聞見A5）