蘋果財報超預期 11檔蘋概股開趴 投信連十日買超這檔

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蘋概股再添動能

蘋果第二季營收、獲利優於市場預期，加上宣布史上最高金額的庫藏股計畫，激勵蘋果盤後股價勁揚，並帶動台積電、大立光、玉晶光等台灣蘋概股供應鏈走升。外資看好台積電，3日以個股買超金額第一的104億元加碼1.33萬張，股價站穩10日線之上，投信則鎖定日月光投控買超3,162張，連十買合計買超1萬餘張，持股水位升至7.58％新高。

零組件廠蘋概股由大立光、玉晶光鏡頭廠領軍上攻，帶動聲學廠美律、機殼廠鴻準、印刷電路板廠華通與燿華、軟板的台郡與臻鼎-KY、耳機零組件正崴、電源供應器台達電與光寶科等，3日股價擺脫多日來的低迷，吸引買盤進駐。

至於下游組裝部分，和碩及鴻海亦小幅上漲，其中投信連六日買超和碩共4,199張、自營商連14日買超3,788張，法人看好和碩續吃蘋果大單。

台積電總裁魏哲家日前在法說會上指出，擁有龐大預算的超大規模雲端服務供應商，正加速從傳統伺服器轉移到AI伺服器，此趨勢對該公司有利，預測伺服器的AI處理器在今年所貢獻的營收，將成長超過一倍，未來五年，預計伺服器AI處理器，將以50％的年複合成長率成長，到了2028年將成長占台積電營收逾20％。

大立光董事長林恩平表示，第一季沒有看到太多手機品牌進行潛望式鏡頭升級，主要集中下半年，去年有升級的客戶今年會沿用同樣規格，高規格鏡頭產品也會下放至高階以外的機種，應用量有望變大。

至於玉晶光部分，法人強調，因布局VR、MR產品有成，看好今年可望切入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈名單。據了解，目前玉晶光正進行認證中，若順利通過，有望6月出貨，為下半年營運再添動能，加上第三、第四季通常是全年旺季，下半年營運有望優於上半年，今年業績表現也有機會高於去年。