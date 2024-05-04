美就業意外爆冷 Fed可望提前9月降息

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美國非農就業成長變化

美國勞工部3日公布4月非農就業新增17.5萬人，不僅低於市場預期，且創6個月來最小增幅。此外，薪資增長放緩，加上失業率意外攀升到3.9％，均指向美國強勁的就業市場逐漸降溫。

就業報告發布後，交易員重新調整對聯準會（Fed）降息時機的押注，從先前的11月提早到9月，今年降息次數也從一次增至兩次，每次降息1碼。

降息有望提前激勵美股開盤跳空開高，道瓊工業指數狂升逾500點，那指暴漲逾300點，兩大指數漲幅均達1.3％，那斯達克甚至飆漲逾2％。輝達、義法半導體與台積電ADR均漲超過2％，準備撒錢買庫藏股的蘋果，更強漲近7％。

與此同時，公債指標10年期債券殖利率跌破4.5％大關，美元指數則重挫0.6％到104.8。現貨金價也下挫24美元、觸及每盎司2,280美元低位。

勞工部表示，4月非農就業人數新增17.5萬人，該數據大幅低於市場預期的24萬人，也遠遜於過去12個月每月平均新增24.2萬人。

至於3月非農就業新增人數經修正後，從原先公布的30.3萬人上修到31.5萬人，2月人數從27萬人調降到23.6萬人。

4月失業率並意外攀升到3.9％，原本外界預期為3.8％。

TruStage金融機構首席經濟學家瑞克（Steve Rick）表示，4月就業報告異常疲弱，加上先前美國的第一季GDP也表現低迷，凸顯過去一年Fed激進的升息循環，終於讓美國就業市場與經濟成長出現放緩跡象，這將有助Fed今年能有兩次降息。