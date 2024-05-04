中國電動車剉咧等 歐盟30%關稅暑假前恐開鍘

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歐盟對中國電動車發起的反補貼調查，經過七個月即將採取行動。歐盟委員會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）暗示，或將在今年暑假前有動作，機構對此預測，歐盟將對中國電動車企課徵15％～30％的關稅。

另據路透3日引述兩位消息人士透露，歐盟執委會已警告比亞迪、上汽、吉利三家中國電動車企，指它們沒有為其反補貼調查提供足夠訊息。若歐盟執委會認定中國車企提供的訊息不充分，可能會使用其他證據來計算關稅，進而提高關稅。

綜合外媒3日報導，杜姆布羅夫斯基斯接受政治新聞網站Politico專訪時表示，歐盟委員會針對中國電動車補貼的調查正在推進，「大家可以期待在暑假前看到下一步的行動」。

當被詢及，這是否意味在6月歐洲議會選舉前後宣布相關措施時，杜姆布羅夫斯基斯表示，他無法預先公布具體日期，但歐盟法律架構設定了必須遵守特定時間表。Politico認為，杜姆羅夫斯基斯給出了將採取關稅措施的暗示。

研究機構榮鼎集團4月底表示，過去針對中國的反補貼案件中，徵收最高關稅平均為24.4％，預料歐盟若要向中國電動車徵稅，稅率應落在15％～30％。

但這樣的關稅稅率，遠不足以阻擋中國電動車在歐洲銷售，因中企仍享有巨大成本優勢。以比亞迪為例，即使支付30％的關稅，仍能在歐洲大量賣車並賺取利潤，預計關稅可能需要徵收到45％，甚至55％，才能令其無利可圖。

法國去年曾呼籲歐盟，需對來自中國的威脅採取行動，以捍衛歐洲產業。知情人士表示，中國廉價進口產品十年前已摧毀歐洲太陽能生產，歐洲汽車產業這次也可能不堪一擊。

歐盟執委會主席范德賴恩去年9月發表年度咨文宣布，將對中國進口電動車啟動反補貼調查，並在隔月正式啟動。按歐盟法律，啟動調查9個月後、即今年7月4日，為推出關稅或配額等臨時措施的最後期限。

值得注意的是，中國國家主席習近平5日起訪問歐洲，首站是法國，預計將與法國總統馬克宏及范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤。（相關新聞見A6）