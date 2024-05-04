4金控爭取募資額度 近2,500億元

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金控今年長期資金募集情形

因應瞬息萬變的市場，隨時準備併購。四大金控已公告今年股東會將爭取長期資金募資授權，即開發金控25億股、富邦金控及國泰金控各15億股、新光金控40億股，以3日收盤價初估，在不打折下，募資金額逼近2,500億元，若股價持續攀升，極可能創史上最大募資授權額度。

金控業者表示，長期資本授權是因應隨時需要，如因應業績成長或資本適足率需求增資子公司、發動併購等，可不用再召開股東臨時會，爭取更快時效，且今年極可能是為「併購」作準備。

四大金控募資額最多是在2022年，當時股價亦衝近年新高，除了新光金20億股授權，開發金25億股，國泰及富邦金各15億元，依當年最高股價，可募集逾3,000億元，即便打85折都逾2,500億元，但僅國泰金當年動用募資525億元，增資子公司。

富邦金2009年就開始，年年在股東會爭取授權，從最早300億元或12億股，2015年曾有800億元或20億股，2016年到2021年每年都請求15億股增資額度，2021年因併購日盛金啟動增資。

富邦金統計，自2009年共有四次真的動用增資額度，2021年丙種特別股200億元、3.33億股及普通股322.77億元、5.48億股，即是用在併購日盛金。

國泰金自2012年開始，每年向股東會爭取長期資金募資額度，亦是強調「提前準備」未必動用，2012及2013年都是400億元或10億股的增資授權，2014到2021年的八年間，則是500億元或10億股，2022年起是15億股額度，取消金額限制，今年亦爭取15億股授權，子公司暫無增資需求，但先前曾談及評估海外併購，即可能先爭取額度，備而不用。

開發金今年也將爭取長期資金募集額25億股，今年已是第三年爭取募資額，至今尚未動用過。

新光金指出，今年40億股的長期資金募資案授權確實比往年規模大，比去年的20億股增加一倍。2021年、2022年都有執行過，2021年增資82億元、2022年也有發行GDR有100多億元，用於新光人壽與新光銀的增資。