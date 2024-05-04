日圓急升帶動 台幣重返32.3元

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主要亞幣對美元升貶幅

日圓、新台幣連動。日圓兌美元匯率4月29日跌破160日圓、創34年新低後，外界估計日銀本周以逾9兆日圓進場干預，急速拉升，日圓匯率3日盤中升破153日圓，本周創2022年12月來最大單周漲幅；新台幣本周亦趁勢強升1.84角，升值0.57％，亦創去年12月30日以來最高單周升幅，周線終止連七黑。

日圓匯率3日亞洲盤中最高上漲0.5％報152.75日圓，然後在153日圓附近徘徊。在日圓反彈下，新台幣3日延續升值動能，終場收在32.376元、升1.2角或0.37％，單日升幅創三個半月新高，且匯價已連五日走升，並創逾二周新高收盤價，總成交量17.33億美元。

據央行統計，今年以來18周中，新台幣僅4周收紅，其餘14周全面收黑；1月27日當周升0.43％，2月3日當周升0.2％，3月9日當周升0.53％、本周升0.57％，是今年以來單周升幅最大。

匯銀分析，新台幣近日反彈主要反映三大因素，一是美國聯準會已排除升息選項，美元指數連二日回落；二是日本官方疑似干預，日圓回穩帶動亞幣反彈；三是投信匯出踩煞車。

日本財務省不對干預做評論，外界據日本央行資料，估計財務省本周動用9.16兆日圓（近600億美元）兩度進場支撐日圓匯率。但專家認為，只要美國經濟數據強勁令美元續強，單靠日本政府干預無法抗衡，也無法消除外界因美日利差令日圓疲弱的憂慮。新加坡華僑銀行（OCBC）投資策略董事總經理梅農（Vasu Menon）表示，除非聯準會降息，否則日本要扭轉弱勢日圓是艱鉅任務。

整體亞幣近一周均有感反彈，在日圓狂升2.22％帶動下，韓元強彈0.92％、印尼盾大漲0.78％、馬來幣翻揚0.74％、新台幣升值0.57％居中、菲律賓披索升0.56％、星幣升0.54％、泰銖升0.35％、人民幣僅升0.06％。

匯銀主管指出，目前亞幣升幅還在合理範圍內，暫時擺脫競貶疑慮。在投信匯出趨緩，台灣出口製造業指數走揚，外資可望回補台股，再加上520總統就職，新一波資金行情出現，後續新台幣應是易升難貶。