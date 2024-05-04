準金管會主委 彭金隆請益之旅 11公會暢所欲言

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歷屆金管會主委請益之路

準金管會主委彭金隆請益之旅3日啟動，傾聽11大金融公會的心聲，據了解，如金融營業稅從5％降到2％，爭取TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）機制，當沖降稅常態化等金融業爭取多時的議題，依舊是會中焦點，但彭金隆強調自己仍未上任，因此先傾聽、未作任何回應或承諾。

由金融總會代為安排的非正式會議，從3日下午2點開始，11大金融公會多半由理事長、秘書長代表出席，發言不限時間、可暢所欲言，11大金融公會包括銀行公會、信託公會、信合社聯合會、票券公會、券商公會、期貨公會、投信投顧公會、壽險公會、產險公會、保險代理人公會、保險經紀人公會，會議約一個半小時結束。

據了解，各公會都將2023年金融白皮書建言擇重點向新主委說明。其中爭取調降金融營業稅，依舊是最迫切議題，金融業者認為，台灣金融業稅較其他國家高，盼稅率從5％降到2％，金管會已向財政部提出建議，金融業者盼新主委能延續降稅態度，繼續向財政部爭取，有助提升金融業競爭力。

另外即繼續爭取當沖降稅常態化，由於先前財政部認為租稅優惠常態化違反納稅者權利保護法規定，最後金管會決定向財政部提出延長五年的建議案，亦是新主委上任後須繼續協調的議案。

台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）連年闖關失敗，但金融業仍是不放棄，強調台灣邁向高齡社會，若不儘早鼓勵、培養國人靠自己投資累積退休金的習慣，未來超高齡化恐引發更大社會、經濟和財政問題，期盼政府能夠及早面對問題，比照日韓等，提供投資帳戶誘因，亦期待新主委及新政府上任後能有新突破。

壽險業則關心2026年接軌IFRS 17及ICS議題，並向新主委表達，在現在經營環境快速變動下，需要政策大力支持，支持需要協助的保險公司，但壽險業者表示，新主委就是保險專家，對保險議題並不陌生，業界願意多給新主委及保險局更多時間與空間，逐步解決問題。