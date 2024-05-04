回應新新併 台新金：正面評估併購機會

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新光金控邀台新金控重啟併購評估，台新金總經理林維俊3日在法說會上表示，併購除可提升個別公司規模層次、提升競爭力，對台灣金融業發展也是好事，只要是台新金認為好的對象，都會審慎評估研究，強調「以正面態度來評估併購機會」，但不會對個案特別說明。

新光金4月26日董事會，通過重啟與台新金合併可行性評估，市場矚目「新新併」是否能成就台灣第二件金金併，林維俊表示，併購資訊揭露都有相關規定，「我們不能少講也不能多講」，若規定要公告的，都會透過發布重大訊息對外說明，併購有關議題都要以重訊為主，現階段無法對個案評論。

林維俊也說，至今年4月底止，台新金帳上約有190億元現金部位，子公司未來幾個月還會陸續上繳約145億元，屆時帳上約有300多億元現金，一部分將增資子公司，其餘則會看未來需求，或因應子公司發展，或作為併購等其他考量。

近期傳出多家金控出價想「訂親」的京城銀行，3日公告4月自結盈餘，單月稅後純益為3.6億元，前四月累計稅後純益為23.78億元，每股稅後純益（EPS）2.14元。

京城銀4月稅後純益3.6億元，與去年同月3.56億元相差不多。但京城銀前四月稅後純益23.78億元，較去年同期的11.96億元，成長11.82億元，年增率達98.83％，近乎翻倍。今年獲利成長動能來自投資操作，因金融市場較去年旺，因此獲利翻倍。

資產品質方面，京城銀維持穩健水準，逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為6,483.67％，全體放款覆蓋率為1.45％。