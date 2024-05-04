檢舉信爆量 台股ETF行銷不當 三投信遭罰

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國人瘋台股ETF，規模急速成長，但檢舉信亦「滿天飛」，投信投顧公會3日召開行銷廣告紀律委員會，繼年初檢視10案，這次翻倍到30案，案量創新高，會議長達5小時，總計有16家業者被檢舉，最終三家因累點太多併案處理，遭到公會罰款。

台股ETF已有50檔、規模逾1.87兆元，在各家投信拚規模的同時，行銷檢舉案亦爆量，據了解，這次審議的檢舉案都是「ETF、配息基金」不當行銷相關案件，共有10家投信、3家投顧、3家銷售機構被檢舉，有投信一次就有10件檢舉案，被檢舉配息行銷用語不當，包括用「月月配、息領不完、息領到手軟」、「優於定存、打敗通膨」等用語、還有基金配息率廣告沒揭露各期間報酬率、以獲利或配息率為廣告未同時報導風險。

亦有投信的廣告文案標榜自己是第一品牌、最棒、最優，雖有加註警語，但在手機畫面呈現時變成不同頁面，也算違規，也有用星座行銷被投資人檢舉，亦有網紅不當行銷的檢舉案，如網紅分享投資心得，說錢投資ETF比放定存好，但無法證明網紅與投信有合作關係，因此不予處置。

業者感嘆，由於智慧型手機、社群媒體發達，投資人只要臉書、LINE群組、IG的截圖就可向金管會檢舉，導致檢舉案爆量。投信投顧公會啟動「多日多款違規認定及加重處置原則」，即單一投信若一年內被糾正三次或警告二次，可處新台幣10萬元以上、300萬元以下違約金，並可連續罰、每次提高一倍違約金直到改善，最重甚至可撤銷或暫停公會會員資格，此次有三家ETF熱銷投信因被記點太多而遭罰款。

為避免投資人被行銷話術吸引，金管會今年對配息基金、ETF增加許多規範，投信業者無奈表示，配息基金、ETF走紅、投資急速成長，網路快、資訊快、檢舉也更快，未來只能更自律，以避免觸法再被罰。