世芯雙多助陣 樂觀今年營運

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ASIC大廠世芯-KY3日召開法說會，總經理沈翔霖持續對業績充滿信心，IDM大廠訂單將於今年順利進入量產，並對CSP業者以自研晶片取代通用型GPU趨勢看法樂觀。沈翔霖表示，公司技術居領先地位、並與代工業者密切合作，為客戶爭取最多產能，全年營運維持強勁。

世芯-KY股價在3日下跌0.16％收3,145元，被信驊超車而落居成股后，第一季合併營收104.9億元，年增83.52％，然而，毛利率卻寫近期低點18.8％，主要受到委託設計（NRE）季節淡季所致。

世芯指出，第二、三季在客戶量產動能延續下，將逐季成長並創高，第四季量產動能稍微趨緩，不過NRE有望彌補、營收預估將持平第三季。

然儘管首季營收再創歷史新高，受到NRE季節性因素及ASIC量產規模擴大，壓縮部分毛利率，首季每股獲利15.83元，未同步伴隨營收大幅成長。

沈翔霖指出，自研晶片趨勢依舊，支撐營運維持強勁增長。即便明年北美雲端服務業者（CSP）大客戶產品將進入轉換期，不過北美IDM客戶的量產動能將補上，加上新創公司也相當積極，AI趨勢將帶動7奈米、5奈米ASIC晶片業務，其中，7奈米AI ASIC出貨量仍占總收入的一半以上，未來將往5奈米邁進。

業界評估，新創AI公司皆須要使用2.5D／3D封裝、成本昂貴，所以世芯將是最合適的業者，主要因為相較北美競爭對手，世芯更具備成本及彈性，今年就會有機會看到TAPE OUT，為2025年成長注入動能。

世芯具備產能優勢，沈翔霖透露，與晶圓代工合作夥伴保持密切關係，陸續取得CoWoS先進封裝產能，為客戶爭取最大產能。世芯自身技術持續領先，不怕競爭對手搶單。

此外，陸系車廠的先進駕駛輔助系統（ADAS）預計今年開始投片，而國產替代CPU自製化商機，世芯也多有掌握。

沈翔霖也強調，積極分散地緣政治風險，其中，首季大陸地區營收已低於15％，不過只要陸系業者財務穩健並合法合規、公司會持續支持客戶。

世芯持續分散營運據點，目前日本已有超過80位員工、馬來西亞也已有20多位工程師進駐，未來東南亞將為發展方向，端視客戶需求調整。