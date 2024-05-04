外資回頭買台股 多頭重掌兵符

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股匯雙漲+台積拉尾盤 多頭反攻

美國聯準會（Fed）態度轉「鴿」，3日股匯雙漲，外資鎖定台積電狂敲104億元、猛拉至780元作收上漲8元，對台股回頭買超167億元，帶動加權指數上漲107點收20,330點，周線則上漲209點或1.04％，周K連二紅吃一長黑棒，多頭重新奪回主導權。

外資3日鎖定台積電大敲13,351張、金額104.31億元，對集中市場因而回頭買超167億元，台積電、聯發科及台達電等三檔權值股合力貢獻指數百點；上市營建股整體融券張數兩周內翻兩倍，軋空題材激勵上市建材營造指數強攻上漲2.68％，本周更大漲8.49％最耀眼。

台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國及富邦投顧董事長蕭乾祥等三大名師一致認為，聯準會主席鮑爾由鷹轉鴿、美台兩個股市基本面財報好壞參半、台股類股輪動健康，推升台股急跌後一度急速反彈，預期下周將在20,000～20,500點高檔震盪。

法人指出，美東時間5月22日輝達（NVIDIA）財報公布將是影響台股關鍵的「重中之重」，「輝達財報一定好，但目前市場對財報好的標準很高」，要看外資如何解讀；輝達財報公布及對後市展望，將攸關台股的AI股後市表現。

520新舊任總統交接，正式進入倒數10個交易日，520行情備受市場期待，但華爾街俗諺「5月賣股走人」會成真嗎？蕭乾祥強調不從政治角度看股市，就各方面來看，目前台股沒有條件創新高，但也沒有理由大跌，黎方國則表示，近年來5月賣股走人較少發生、並不適用。

台股周線連二紅，三大法人偏多操作扮最大功臣，據統計，外資3日回頭加碼台股167億元，累近兩周來買超494.61億元，投信也連15日買超487.19億元，自營商自行買賣部位連九日買超152.93億元；外資在台指期淨空單升至1.94萬口，正價差達51.68點，預料下周多空激戰。

綜合專家看法認為，5月台股指數將在19,500～20,500點區間高檔震盪，接下來，台北國際電腦展（Computex）將於6月4日至7日舉行，蘋果開發者大會（WWDC）也將於6月10日至14日登場，屆時電子股將重新奪回市場聚光燈。