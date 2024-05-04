營建資產股狂飆 空方勢力現蹤

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台股近期高檔震盪，盤面主流由非電族群出頭天，其中營建、資產股更成內資人氣指標，但因股價短線強漲，引起空方勢力蠢動，相關個股近一月融券張數呈現倍數成長。法人看好目前營建族群資金匯聚效應延續，加上技術面、籌碼面偏多，不排除後續有醞釀軋空行情的可能性。

營建類股扮演今年以來台股領攻大黑馬，第二季漲幅急起直追，4月上市建材營造指數大漲21.59％，今年累計上漲47.16％，漲幅登上市類股榜首，而相關個股尤其在0403花蓮大地震後，都更題材浮上檯面，加上多檔營建股在去年缺工、材料成本上揚下，許多建案皆遞延至今年，帶動股價爆紅急拉，卻也使得市場反向看空氛圍逐漸凝聚。

據統計，自第二季以來融券餘額增幅達百倍以上的營建資產股包括國建、南紡、南港、潤泰新、永信建、勤美，張數從個位數暴增至上百張至千張以上。萬寶投顧總經理蔡明彰分析，營建、資產股近期量能顯著擴增，自然會吸引多空勢力進駐，融資券同步放量，而短線股價大漲，導致高殖利率題材逐漸鈍化，另就以往經驗來看，盤面主流終將回歸科技類股，為空方積極進場鎖碼的兩大因素。

不過，目前營建與資產股人氣增溫、延續多頭格局，且為內資買盤火力匯集焦點，隨著融券大幅增加，有可能在主流趨勢尚未轉變前，醞釀一波軋空行情。

至於美科技大咖蘋果、高通財報優於預期，但未能拉抬台系電子鏈重返榮耀，3日走勢普遍開高走低，非電族群仍是盤面吸金指標，尤其建材營建類股更是連日扮演大盤領漲要角，今年以來已大漲47.16％。