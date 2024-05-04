合併亞太電綜效發威 遠傳首季EBITDA 歷史新高

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遠傳3日召開法說會，受益於遠亞合併綜效、電信本業擴大加深獲利力道，第一季合併稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）88.9億元，年成長11.9％，創歷史新高，雖受合併帶來的攤銷折舊影響，但在本業獲利提升、業外貢獻等利多帶動下，稅後淨利29.2億元，登上八年同期新高，年增6.1％，每股稅後純益（EPS）0.81元。

遠傳5G月租型用戶滲透率第一季突破39％，居電信三雄之冠，受惠於升級5G用戶增加、手機銷售挹注、新經濟業務穩定貢獻、及合併亞太電信綜效，第一季合併營收257.5億元，年增15.4％，創連續14季正成長，營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，其中EPS達成率達115％。

遠傳並於3日舉行董事會，決議發行國內無擔保普通公司債不超過80億元，主要用於充實營運資金、償還債務。

展望第二季營運，總經理井琪表示，將加速整併亞太電信網路，並完成全台3G網路關閉、全面進入VoLTE（Voice Over LTE）時代，藉由合併後擴大的行網、固網用戶數，帶動電信服務營收成長，並透過發展智慧資通訊解決方案、擴大開發企業客戶，加深新經濟業務成長動能。井琪強調，遠傳將研發、投資並進，打造多元創新的數位加值服務。

遠傳第一季行動總用戶數年增26.6％，行動服務營收年成長18.3％，締造自2021年第二季以來連續12季正成長。

第一季新經濟營收年成長12％，獲利金額年增21％，獲利率已突破30％。新經濟營收中，企業客戶、個人用戶占比分別為54％、46％，其中企客業務中，智慧資通訊解決方案的營收與獲利年成長率分別為18％、30％，資安服務營收與獲利年增52％、61％。個人用戶方面，遠傳friDay影音營收與獲利年成長分別為15％、26％，手機保險與帳單代收業務營收與獲利年成長12％、11％，挹注新經濟穩定成長。遠傳friDay影音強推日韓獨家強檔、投資原創影劇，亦帶動第一季全站付費用戶數、營收向上增長。