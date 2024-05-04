台股漲多及淡季調整 中長多續航

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台股4月創下20,883點歷史新高點，由於和年線正乖離率拉大至20.93％，大盤12月RSI在盤中達75上下，進入中長期超買過熱區，技術面原有漲多調整壓力；再受到那斯達克指數和費半指數轉弱下測半年線影響，大盤拉回跌落月線和2萬點關卡，不過拉回接近上升的季線馬上止跌反彈，強彈回2萬點及月線上，4月月K線大幅震盪後，留1,027.85點長下影線收小紅，月K線連續三個月收紅，顯示多頭氣勢仍偏強。

當年線正乖離率明顯拉大時，如有利空影響，會拉回緩和過大的乖離，如台股4月創高點後，受到美第一季通膨超出預期、美10年期公債殖利率上升、台積電調降半導體及晶圓代工展望、美部分科技大廠財報或財測不如預期等影響，拉回大幅震盪整理，稍緩和年線過大乖離；由於美國聯準會延後降息，美公債殖利率上升，科技指數中期轉弱整理，第二季是電子業淡季，5月又是繳稅季節，台股順勢進行漲多調整，較有利下半年行情表現。

中長期趨勢一旦轉變後會持續一段較長時間，如大盤在2012年11月彈過年線、且年線上揚轉中長多行情後，上漲了30個月至2015年4月的10,014高點，2016年7月轉中長多行情後，上漲了19個月至2018年1月的10,270高點，2020年6月轉中長多行情後，上漲了20個月至2022年1月的18,619高點。

台股此波在去年2月彈過年線，6月年線轉上揚助漲，進入中長多格局後，至5月持續了12個月，上漲時間少於上述幾波中長多行情，年線還有八個月扣抵17,930點至16,001點間低指數區，除非有重大利空衝擊大跌，年線可望持續上升助漲，大盤9月KD值進入80以上高檔鈍化達第五個月，表示中長多行情仍可望延續一段時間。

從2022年10月的12,629低點上漲至20,883高點，月K線型態形成三波段上漲行情，第一波漲勢為12,629低點至17,463高點，17,463高點至15,975低點為第二波修正，約修正第一波漲幅的30.8％上下，為強勢調整走勢，第三波漲勢為15,975點至20,883高點，成交量明顯放大，為主升段行情特色。

從20,883高點拉回至19,291低點可能是第四波修正，不過由於月K線只有4月這個月出現大幅上下震盪走勢，沒有明顯的曲折型態，因此目前可能仍在第三波漲勢中的第四小波調整，待指數突破20,883高點後，再完成第三波漲勢。

大盤月K線連三紅，雖顯示多頭強勢，但也表示中期漲幅不小，指數從去年10月底上漲至20,883高點，累積漲幅已達三成左右，進行中期漲多調整、緩和指標過熱和乖離仍技術性常態，4月拉回大幅震盪後，12周RSI更是從近86高檔拉回至67.3左右，季線的正乖離率降至3.7％上下，明顯緩和了中期過熱現象，有利中長多穩健續航。

從年線過去轉多的上漲時間、波浪理論推估，或大盤9周KD值前波在80以上長時間高檔鈍化、拉回整理後大都會再攻高點的強勢慣性來看，台股中期調整後，後市仍有高點可期，中期暫看上升季線至20,883高點間震盪時間波調整，在電子、金融和傳產類股輪動中，可逢低選股，區間操作因應。