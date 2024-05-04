挺台塑新智能 四寶增資百億

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台塑新智能布局藍圖

台塑化3日董事會通過首季財報、董事資格審查以及參與台塑新智能百億元現金增資案；其中，台塑化將依持股比對台塑新智能增資25億元。台塑、南亞及台化也一併召開重訊，說明董事會將跟進通過參與台塑新智能增資計畫，以「建構完整產業鏈及拓展綠色儲能」。

因應台塑新智能「彰濱新能源專區」第二階段投資部署，台塑四寶、台塑生醫將依照持股比例參與台塑新智能100億元增資案。

其中，台塑、南亞及台塑化對台塑新智能持股25％，將分別參與增資25億元；台化、台塑生醫對台塑新智能持股比各為20％、5％，參與增資金額將為20億元、5億元。台塑新智能目前實收資本額70億元，在上述增資金額到位後，實收資本額將為170億元。

打造台塑集團新能源作戰部隊，由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導的台塑新智能設下「節能、儲能、新能源、循環再利用」四大目標；除在彰濱工業區分二期設置全台最大的5GWh磷酸鋰鐵電芯產線，全台儲能案場總計達150MW。

因應電池芯一期產能7月開出，規劃啟動百億元的「彰濱新能源園區」二期擴建投資計畫，藉此支援電池芯二期、模組廠擴建以及電池回收機制部署，加速開展營運版圖。

據王瑞瑜規劃，台塑集團將以彰濱電池芯廠區作為「新能源園區」建置核心，惟一期6.1公頃土地不足支應後續擴充，台塑新智能擬加碼至少10公頃土地採購，最好能爭取20公頃以上土地投資，展開新階段擴充項目。

其中，彰濱一期電芯廠產能2.1GWh為全台最大，二期電芯廠年產規模擬拉升至2.5GWh～3GWh，模組廠規劃擴建1.1GWh，屆時總產能達1.5GWh；另將透過設立以正極片回收「金屬材料再利用工廠」，完成電池回收機制的初期建置。

建構新能源生態圈、產業鏈整合發展定位，台塑新智能擬定四大專區作戰。彰濱「彰濱新能源園區」基地聚焦電芯、模組、電池回收、關鍵材料及零組件；彰化基地為自動化模組產線（含家用儲能、中大型電池模組產線）；明志科大綠能中心主責固態電池試量產線、智慧載具開發；台南微藻基地訴求微藻量產線放量推廣。