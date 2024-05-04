成本狂增5成 台塑敦北都更要210億

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工資、原物料攀揚，全台最大都更案─台塑企業敦北都更案建造成本突破200億元！從原先預估的139億元攀升51％，達210億元。因應都更推動，台塑都更案大地主台塑、南亞、台化對台塑建設委建費用也跟進提高。

此外，台塑敦北都更案在台塑建設事業公司主導下，規畫興建前端二棟商辦大樓、後端一棟住宅大樓。隨台塑企業進駐內湖新總部，台塑敦北總部大樓拆除計畫也進入倒數，預計6月底、7月初進行拆除工作；目前預估最快建置時間已從原先4～4.5年修正為4.5～5年，亦即最快2029年完工。

台塑敦北都更興建計畫有80％地主採委託興建模式，規劃依照興建進度，分五期支付興建款項，到建案專屬的兆豐銀行第三方信託管理帳戶。

其餘20％地主不支付興建款項，而先由都更案主導公司台塑建設先行支付，待興建完成後，以台塑建設30％、地主70％比率原則，執行都更分配方案。

為此，台塑、南亞、台化先前方公告對台塑建設辦理15億元增資，推升實收資本額至33億元，進行都更案啟動準備。

台塑企業表示，敦北大樓考量大樓位處市中心，拆除安全、空氣品質等管理更需謹慎執行，預計年中達主建物拆除進度，第四季完成全區域拆除目標、動工興建。據了解，考量台塑集團運作前後端及後續AI、綠能、儲能等新事業項目開展，台塑敦北總部都更新大樓完成後，屆時規畫企業管理中心、行政中心及四大公司決策、營運等核心單位重新回歸進駐新大樓，部分後端運作事業單位則續留內湖T．CBD。