花東旅遊補貼 提早6月上路

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花東旅宿業者認為，旅遊補助7月才上路太慢，行政院決定提早至6月開始提供補貼。政院副院長鄭文燦說，目前消費信心還沒恢復，希望各種紓困融資、旅遊補貼的方案可早一點上路，會由觀光署、農業部推動，但因下清水橋5月底才會修復，屆時大客車跟遊覽車才會通行，所以應是6月開始旅遊補貼，希望提振國人到花蓮旅遊和消費。

據交通部規劃，自由行住宿方面，周一至周四入住花蓮或台東者，每房補助1,000元，周五至周日入住花蓮每房補助500元；團體旅遊方面，旅行業辦理兩天一夜以上旅遊團（放假日不超過一日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請五團。整合台鐵包裝國內外旅客適用「Taiwan PASS-台鐵通用版」，也推出兩人同行一人免費優惠。

此外，國土署統計，403地震後，經勘查花蓮建物總數逾566件，截至2日確認紅單72件、黃單67件，已拆除11件、三件拆除中。國土署長吳欣修3日表示，已啟動都更危老重建說明會，目前有一案住戶共識朝建物重建方向進行，後續無論是要採取弱層補強、危老或都更皆會給予相關輔導及經費補助。

國土署指出，建物經張貼危險標誌紅、黃單均可申請耐震弱層補強，每件最高補助1,500萬元，以不超過總經費85％為限。危老重建補助上，規劃費用補貼每案最高5.5萬元、住宅貸款利息補貼每戶最高350萬元、重建工程貸款信用保證每戶最高300萬元、重建工程補助每坪最高12萬元、每戶上限360萬元。容積獎勵最高1.4倍基準容積或1.15倍原容＋基準容積10％、重建期間免徵地價稅、重建後兩年內減半徵收，房屋稅減半徵收、最長12年等。

都更方面，國土署則提供規劃費用至少80萬元補助，若總樓板面積逾5,000平方公尺再增加，工程費用及耐震補強費用補助50％為上限，重建規劃補助每件最高500萬元、權利變換每件最高300萬元。