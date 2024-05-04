國道客運要漲了 北高最多貴36元

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超過17年未漲的國道客運運價即將上調！考量CPI及各項成本上漲、業者營運艱困，交通費率審議會決議，短程「四排座」基本運價每延人公里漲幅不超過5％、長途「三排座」基本運價每延人公里漲幅不超過19.5％，與此同時，交通部3日核定以補助方式降低實際漲幅，補貼後「四排座」基本運價每延人公里最高漲幅為1.56％，中長途「三排座」基本運價每延人公里最高漲幅6.46％，業者收到公文後即可申請調漲。

公路局進一步說明，前次國道客運路線高速公路段基本運價是在2006年8月核定，距今逾17年，成本和物價水準均不符現況及營運需要；因此，交通費率審議會4月通過，國道客運短途四排座漲幅不超過5％，中長途三排座漲幅不超過19.5％。

交通部同意該項調整，但採大手筆補貼三分之二的方式降低漲幅，減輕實際支付增加的漲價感受。公路局強調，調整可反映國道客運業營運成本，改善經營環境；運價調整後，將補貼TPASS月票使用者，加強推廣公共運輸、減輕民眾負擔，至於非TPASS月票使用者，由政府補貼漲幅三分之二。具體而言，以「台北至桃園」短途通勤路線為例，其四排座最高調整1元，三排座3元；「台北至台中」路線，四排座最高調整4元，三排座17元；而「台北至高雄」路線，其四排座最高調整7元，三排座36元。

交通部核定基本運價調整後，業者可於決議上限範圍內，視實際營運需求調整票價。