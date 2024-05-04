台美二階談判 過招三大議題

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台美貿易實體談判重點

台美貿易第二階段第二次實體談判3日落幕，此次談判階段主要聚焦在環境、勞動、農業三大議題，我方於會中積極爭取加工肉品、農產品出口美國。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，希望美方儘快核准台灣輸入美國加工肉品，包含香腸、肉鬆等，農產品則包含鳳梨跟芒果。

去年6月，台美簽署「台美21世紀貿易倡議首批協定」，並於同年8月在華府展開第二階段首次實體談判，目前力拚首批協定上半年生效。第二階段第二次實體談判於4月29日到5月3日在台舉行，美方由美國貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表Terry McCartin帶隊，我方則由經貿談判代表辦公室副總談判代表楊珍妮領軍。

經貿辦指出，雙方對於文本均有充分討論，對彼此法律制度及行政措施也有更多相互理解，對後續談判有相當大助益。

經貿辦進一步說明，在環境議題上，雙方討論如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，亦討論交換貿易與環境相關議題資訊，及共同推動自然資源保育等環保議題，應對急迫的環境挑戰。

勞動議題則是最困難的部分，觸及如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任，台美合作發展更具包容性的貿易政策，也涵蓋其中。據了解，此次僅能讓雙方相互了解相關的勞動法規。

至於農業議題上，鄧振中透露，雙方立場相當一致，希望透過科學、風險管理、公開透明法規，促進雙方農產品貿易。而我方表達，希望美方儘快核准輸入加工肉品，包含香腸、肉鬆等；農產品則有鳳梨、芒果。鄧並說，因受大陸經濟脅迫，因此急迫找尋新市場。

針對美方是否有交換條件，鄧振中強調，有關美國貿易障礙報告列出的議題，因政府正在交接，這次避免討論，主要包含美豬要放寬萊劑標準、美牛放寬因狂牛症而被限制的部位等。他強調，鳳梨、芒果是健康的，不會傷害美國人健康，但萊克多巴胺標準要怎麼訂，就要說服我國的專家，「我們要出口，但也要維護國民健康」。