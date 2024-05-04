藍白推《電業法》修法逕付二讀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為反制經濟部維持漲電價方案，藍白達成共識，將透過修法解套凍漲的決議。立法院國民黨團3日提出修正動議，將《電業法》第49條修正草案自經濟委員會抽出逕付二讀，並交由國民黨團召集協商，此一提案獲民眾黨奧援，最終以58票比51票通過。

國民黨團是在3月底提出《電業法》第49條修正案，增訂電價審議委員會之決議，須於一個月前送交立法院審查後實施。意即電價是否調漲，須由立法院監督、表決，沒收了經濟部的電價調整權力。

民眾黨團於表決前表態，贊成國民黨團版本逕付二讀，希望《電業法》盡早進入實質審查討論，但民眾黨也會提出修正版本，加入自己的主張。

儘管民進黨團要求重複表決，仍不敵人數優勢，最終修正草案以贊成58票對反對51票，逕付二讀，並由國民黨團召集朝野協商，待協商冷凍期1個月後，推估最快6月4日排入三讀議程，6月7日於院會表決，屆時，將再上演一次朝野表決大戰。

民進黨團總召柯建銘表示，電業政策相當專業，本就有審議委員會負責，現在要修改遊戲規則，衝擊很大，民進黨團會全力反對，「這件事必須慎重」，更不可能會有回溯條款。

經濟部長王美花3日晚間受訪時再次強調，現行電價調整機制都依《電業法》規定，納入學者專家、工商業代表組成電價審議會意見，一旦漲跌都要經國會同意，恐會剝奪電價審議的專業性；經濟部並發布新聞稿，呼籲支持現有電價審議機制，且本次電價調漲11％，但調漲金額86％由產業負擔，若改由國會採取的凍漲態度，恐會產生「全民補貼用電大戶」問題。