巴菲特：人生謝幕波克夏照漲

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波克夏海瑟威董事長巴菲特老當益壯持續縱橫投資界，但高齡93歲的他自知在打延長賽。面對外界對「股神」接班人的關心，他透露早有安排，甚至語出驚人表示，就算他死了，波克夏股價照漲。

巴菲特被公認是史上最成功的投資家，但年逾九旬的他終究要面對人生謝幕的一天。他表示，「我覺得身體很好，但也深知自己在打延長賽」。

外界關注巴菲特的接班人選，負責波克夏非保險業務營運的副董事長阿貝爾（Greg Abel），老早就獲股神親口欽點，由他接替巴菲特出任波克夏執行長。

有投資人擔心，沒有巴菲特的波克夏，股票會慘遭拋售。但巴菲特信心滿滿說，「就算我今晚死了，我想明天波克夏股價還是會漲。」

儘管大家認定巴菲特的繼任者，難以媲美這位傳奇投資大師，波克夏董事會仍對阿貝爾有信心，相信他是未來領導波克夏的合適人選。

波克夏董事會成員奧爾森（Ron Olson），2日在一場投資人會議上，盛讚阿貝爾了解巴菲特依循的所有基本原則，例如讓波克夏旗下企業有很大的經營自主權。阿貝爾也會致力採穩健保守的作風經營波克夏，保護這家公司出名的財務實力。

奧爾森指出，阿貝爾跟巴菲特一樣對數字敏感，能迅速剖析公司的資產負債表。阿貝爾擅於傾聽，讓人樂於與他共事。

阿貝爾向來行事低調，不輕易受訪，但波克夏預定4日周六在巴菲特家鄉奧馬哈召開年度股東大會，他將陪同巴菲特出席，試圖填補巴菲特長年戰友蒙格（Charlie Munger）去年秋天辭世後遺留的空缺。

波克夏本周六也將發布第一季業績，分析師預估營業利益超過90億美元。

原任波克夏海瑟威能源公司董事長的阿貝爾，2018年進入董事會，並獲任命為波克夏副董事長主管非保險業務，保險業務則由另一名副董事長賈恩（Ajit Jain）負責。