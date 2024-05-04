波克夏投資 成也蘋果敗也蘋果

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向來對科技股不感興趣的「股神」巴菲特在2016年改弦更張，敲進蘋果股票試水溫，如今蘋果已是波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）的最大持股，並帶來可觀報酬。然而，近來蘋果股價遭遇逆風，業務面臨多重挑戰，也成為波克夏風險最高的持股。

今年截至2日收盤，蘋果股價累跌10％，同期標普500指數上漲6.2％。

巴菲特掌理的波克夏在2016年首次買進將近1,000萬股蘋果股票，價值約10億美元，並在三年間多次加碼，共砸下360億美元。2018年第三季蘋果占波克夏投資組合比重約25％，到了2023年第四季已升至將近50％。

蘋果為波克夏帶來巨額報酬，波克夏目前握有蘋果5.9％股權，約價值1,570億美元，未實現利得高達1,200億美元。據投資公司Cheviot Value Management計算，計入股息，波克夏從蘋果獲得的年化報酬率超過26％，超越標普500指數的12.9％。

然而蘋果近來運勢不佳，面臨人工智慧（AI）發展遲緩批評，以及中國大陸銷售降溫和反托拉斯調查等挑戰。

波克夏投資人暨Cheviot投資組合經理人波拉克（Darren Pollock）表示，蘋果的估值高且成長放緩，主管機關又盯上該公司最賺錢的部門，現在蘋果的風險更高。

波克夏本周將召開年度股東會，巴菲特也愈來愈常提到交棒，外界密切注意接班人會如何處理這些蘋果股票。