派拉蒙搶手 索尼、阿波羅求親

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索尼影業（Sony Pictures）與私募基金阿波羅全球管理（Apollo Global Management）聯手出價260億美元，向派拉蒙全球（Paramount Global）求親。

消息帶動派拉蒙2日股價收盤躥揚13％，3日早盤續漲0.1％。

外媒引述熟知內情人士表示，索尼與阿波羅1日向派拉蒙提出由索尼影業執行長梵希奎拉（Tony Vinciquerra），與阿波羅合夥人索貝爾（Aaron Sobel）簽署的收購提案，可望為雙方開啟收購協商。

依據索尼與阿波羅的提案，索尼將握有派拉蒙的多數股權，而阿波羅將取得少數股權，並讓出營運控制權。索尼與阿波羅的出價包括承接派拉蒙的債務，根據FactSet資料顯示為146億美元。

派拉蒙與Skydance在4月展開獨家合併談判，期限預計在5月3日到期，意味著派拉蒙之後能與其他潛在買家進行洽商。Skydance是由億萬富豪暨甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）之子大衛．艾利森（David Ellison）創辦。

多名派拉蒙股東反對Skydance的收購提案，稱提案獨惠大股東瑞德史東（Shari Redstone）。股東對派拉蒙與Skydance的交易意見分歧，造成派拉蒙執行長巴基什（Bob Bakish）下台，和四名董事辭職。

本次是阿波羅第二次出價收購派拉蒙，前次的報價亦是260億美元，包括120億美元股票，和承接派拉蒙的負債。不過數日後派拉蒙董事會擔心阿波羅能否為交易取得融資等問題，決定與Skydance展開獨家合併協商。

擁有派拉蒙製片廠、哥倫比亞廣播公司（CBS）、MTV等電視頻道和串流服務Paramount+的派拉蒙全球，是買家爭相收購的標的。除了Skydance、索尼和阿波羅外，近幾個月對派拉蒙有興趣的買家還包括華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）和媒體大老艾倫（Byron Allen）。