幣圈狂熱 Coinbase上季轉盈

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今年初比特幣價格狂飆推動加密幣交易所Coinbase Global上季（1至3月）營收達到16億美元，超越華爾街預期，且較去年同期增加1倍以上。上季淨利12億美元與去年同期相比也轉虧為盈。

華爾街原先預期Coinbase上季營收13億美元，經調整後EPS為1.09美元，實際結果雙雙優於預期。Coinbase上季EPS經調整後達到4.4美元。

更值得注意的是，上季稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達到10億美元，比去年全年金額還高。

今年以來貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）及Invesco等大型機構相繼推出比特幣現貨ETF，炒熱市場買氣。比特幣價格自年初的4.4萬美元一路上漲，在今年3月衝上7.3萬美元高點，是促成Coinbase上季業績大漲的主因。

Coinbase上季散戶交易營收9.4億美元，與去年同期相比增加將近2倍。上季法人交易營收8,540萬美元，也較去年同期增加將近3倍。

可惜好景不常，近來市場再度擔心通膨壓力打擊全球經濟前景，使加密幣及其他風險資產行情再度受挫。比特幣在近日跌破6萬美元大關，令外界擔心Coinbase及其他加密幣交易所本季業績下滑。Coinbase股價在3日早盤開低下跌逾5％。