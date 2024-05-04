派樂騰CEO離職 全球裁員15％

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派樂騰（Peloton Interactive）2日宣布，執行長麥卡錫（Barry McCarthy）將離職，並打算在全球裁員大約400人，約占員工數15％。這家健身器材大廠並公布上季業績，營收、獲利表現皆不如華爾街預期。

麥卡錫過去曾任網飛與Spotify高層，約兩年前加入營運陷入困境的派樂騰，試圖帶領該公司聚焦於訂閱服務，同時他也進行裁員以彌補虧損，但仍無力阻擋公司持續赤字。

派樂騰表示，執行長下台與裁員是「為了要讓收支平衡，別無他法」，目前正在尋找新的領導人，並打算另一次重組行動。先前該公司已警告付費用戶數下滑以及設備召回打擊獲利，導致現金流問題和持續的虧損。

派樂騰董事長布恩（Karen Boone）和董事布魯佐（Chris Bruzzo）將擔任臨時共同執行長，另一位董事Jay Hoag已被任命為董事會下一任主席。現年70歲的麥卡錫會繼續擔綱公司顧問到年底。

派樂騰公布本財年第三季（1到3月）財報，營收年減約4％至7.18億美元，遜於華爾街預估的7.23億美元，並且為連續九季營收呈現衰退。上季淨損則達1.673億美元，或每股虧損0.45美元，遜於分析師原估的每股虧損0.37美元。