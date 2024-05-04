經濟復甦資金湧港 恒指連9漲

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近一個月香港恒生指數走勢

大陸五一連假期間，海外大陸資產受到投資者青睞。港股恒生指數3日收漲1.48％，為連續第九個交易日收漲，創下2018年以來最長連漲紀錄；恒生科技指數收漲2.74％，創2023年11月底以來新高。另外，離岸人民幣兌美元3日盤中一度升破7.19元，最高觸及7.1861元，為2024年3月以來最強水準。

綜合陸港媒體報導，受到香港2日公布第一季GDP預估年增2.7％遠勝預期，美股那斯達克中國金龍指數2日大漲逾6％，離岸人民幣2日開始也明顯拉升。香港恒生指數3日盤中一度上漲2.18％至18,604點，創下2023年9月5日以來新高，終場收漲1.48％至18,475.92點，近一個月累計上漲10.48％。

延續先前漲勢，港股科技股3日領漲大盤，嗶哩嗶哩大漲逾6％，京東、快手、微博漲超過5％，百度、阿里巴巴上漲逾4％。小鵬汽車漲逾4％，理想汽車漲超過3％。

恒指公司2日發網誌指出，近期大陸政府推出多項利多政策，促使投資氣氛改善帶動港股大盤上揚。譬如，大陸國務院4月12日推出新「國九條」，最終目標是建成與金融強國相匹配的高品質資本市場。在新「國九條」推出一周後，大陸證監會公布五項關於進一步優化滬深港通、幫助香港鞏固國際金融中心地位的措施，使市場氣氛持續好轉。

美銀美林1日發表報告指出，大陸市場「最糟糕」的時期已過去，意指資金外流和多重評等下調的時期。不同於陸股在2024年2月、3月的「緩解性」反彈主要是受到「國家隊」的支持，但最近幾周以來，愈來愈多的海外投資機構開始進入大陸市場，尤其是港股。

美銀美林認為，即使美國聯準會（Fed）把利率水準更久地維持在高位，或全球其他市場出現局部動盪，陸股憑藉其特性，仍然能夠成為一個更安全的投資選擇。

國泰君安國際指出，近日港股大漲，同時人民幣也明顯走強，加上正值大陸五一連假，南向資金無法參與港股。由此可見，海外投資者應該是推動港股上漲的新動能。