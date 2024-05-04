陸股上市公司現金分紅 規模創高

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在大陸新「國九條」強化現金分紅指引下，陸股上市公司現金分紅的意願明顯增強。陸媒統計，截至4月29日，共有5,160家上市公司公布2023年報，其中3,800家公司披露現金分紅方案，占已公布年報公司比例74.72％，年度現金分紅合計金額達人民幣（下同）2.2兆元，創下新高。

上海證券報報導，過去五年，陸股上市公司現金分紅規模屢創新高。2018年至2022年，上市公司累計現金分紅總額分別為1.23兆元、1.32兆元、1.53兆元、1.92兆元、2.13兆元。上市公司持續提升分紅金額和分紅比例，尤其是大型績優公司常年保持逾100億規模分紅，成為陸股市場現金分紅的主力。

2023年陸股公司現金分紅整體呈現力道大、頻率高的特點。有28家公司躋身2023年度「現金分紅百億榜」，銀行、電信、石油、煤炭等行業是現金分紅大戶，11家銀行登上百億榜，擬現金分紅合計超過5,200億元。其中，工商銀行、建設銀行2023年度分紅金額都逾1,000億元。

大陸電信巨頭及「三桶油」（中石油、中石化、中海油）出手依舊闊綽。其中，中國移動董事會建議2023年全年分紅比例為71％，連同已派發的中期股利，2023年全年股利超過940億元。至於「三桶油」2023年度分紅總額合計接近1,800億元。

市場分析，大陸國務院4月12日推出資本市場指導性文件「國九條」，在現金分紅方面的政策指引，將有效督促更多有能力分紅的公司，擴大分紅回購力道，增強投資者回報，進一步健全陸股常態化分紅機制。