習近平訪法前夕... 馬克宏批中不尊重貿易規則

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習近平訪法國焦點議題

中國國家主席習近平即將展開歐洲行，首站將於5月6日至7日到訪法國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，經濟議題是中法對話重要目標，並批評中國不尊重國際貿易規則，將關切市場准入、產能過剩等問題。中國發改委則於3日反批，部分國家以產能過剩為由行保護主義，損害全球貿易經濟。

德國之聲報導，習近平此行為五年來首度訪歐，預計前往法國、塞爾維亞和匈牙利。分析人士認為，在中國經濟成長趨緩、美國極力防堵的背景下，中方尋求穩定中歐關係，但歐盟成員國對中國態度並不一致，因此削弱歐盟應對中國策略的能力。

經濟學人2日引述馬克宏表示，歐洲對中國的看法有時有誤，近來中國仍被視為歐洲汽車工業等產業的重要出口市場，但隨著中國汽車產能過剩並大規模對外出口，僅有部分歐洲製造商得以在中國接受補貼，在中生產、銷售並將過剩產能出口至中國市場，此舉對歐洲沒有好處。

馬克宏強調，需要捍衛歐盟委員會在電動車、太陽能和風力發電方面對中國啟動的反補貼調查。他指出，歐洲對中國開放程度需要非常務實的討論，且以歐洲戰略利益角度看待，不能過於受制於教條主義與各種分歧的利益。過去30年，各方致力於讓中國重回國際規範並加入世界貿易組織（WTO）體系，但中方並未尊重國際貿易規則。

報導稱，馬克宏持續推動歐洲「戰略自主」，認為美中都開始為關鍵產業或部門採取補貼政策。隨著美中角力加劇，法國主張應主動選擇對美和對中關係，而非被動接受。此外，WTO效率正處於深度危機，他呼籲必須進行徹底轉型。