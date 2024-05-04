替換華為、中興設備 FCC籲再撥款予電信商

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美國聯邦通訊委員會（FCC）持續對中國通訊業者重拳出擊，最新向美國國會呼籲，為替換中資電信設備服務商華為和中興通訊的設備，應向美國電信業者追加撥款規模，約40％公司需額外的政府資金，以鞏固國家安全。

綜合外媒3日報導，FCC積極杜絕華為和中興國際在美國造成的資安隱憂，但部分農村和偏遠地區，可能僅有唯一的流動寬頻服務提供商，若關閉全部或部分網路服務，恐使該地區服務中斷。

目前，美國國會批准19億美元用於拆除和替換中資相關項目，但FCC預估耗資總額將達49.8億美元。拜登政府於2023年10月曾經要求再撥款31億美元，為拆除和替換計畫提供更多資金，但美國國會尚未採取行動。

FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）表示，若未能完全移除中國供應商設備，恐留下不安全的設備和服務；另有部分參與項目的營運商反映，若缺乏全額資金，可能關閉網路服務。

另一方面，面臨美國強力制裁的華為傳出正透過非營利組織Optica旗下的基金會，匿名資助哈佛等美國大學的前沿研究比賽。報導引述消息人士透露，該競賽於2022年啟動至今，已頒發數百萬美元獎金，吸引全球科學家數百份提案，而基金會並未公開將華為名列為贊助商。

對此，華為發言人回應，公司和Optica基金會創建競賽是為了支持全球研究並促進學術交流，名字被保密是為了不讓競賽被視作宣傳活動，並無惡意。Optica執行長Liz Rogan表示，部分基金會的捐贈者希望保持匿名，這種做法沒有不尋常。