Fed繼續「停看聽」 恒指漲勢亮麗現超買

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美國聯準會（Fed）5月份會議決定維持政策利率於5.25％～5.5％不變，符合市場預期。聲明提到，最近幾個月，通膨回至2％的目標未有進展，在就業和降通膨兩個目標間，言詞上由「正走向平衡」改成「已走向平衡」。聯準會下一步不是升息，但鮑爾不再表示2024年某個時間點降息是合適。

鮑爾也提到，高利率已限制勞動力的需求，過去數年就業市場偏緊，目前情況已緩和不少。彭博分析顯示，會議聲明內容已略為轉鴿。

聯準會也將開始放緩「量化緊縮（QT）」速度。從6月開始，每月減持國債上限，由原先的600億美元放慢至250億美元，原先每月減持按揭抵押證券（MBS）上限350億美元則不變。量化緊縮在國債部分，放緩速度較市場原先預期的降至300億美元更為積極。

因會前數月的通膨都較預期為高，曾有部分投資者擔心會進一步升息，目前來看聯準會並未有此打算。其取態沒有預期般鷹派，觸發金融市場出現小幅度增加風險的操作（Risk on），股市短暫上升，美元及國債孳息率回落。會後降息預期小幅增加，市場預期未來12個月降息幅度為57基點，現時2年期國債孳息率回落至4.9％左右。

通膨回落速度放慢，但美國就業市場開始重回正軌，大致上已表示現時的利率已有足夠限制性，中長年期債息再度大幅上升的機會不高，10年期國債孳息率很大可能維持在5％以下。

中港方面，恒生指數近兩周漲幅近2,250點，突破17,200點後繼續衝高，3日收報18,476點。本次漲勢開始，主板成交金額連日維持港幣1,000億元以上，最高更達港幣1,634億元，在缺乏北水的情況下依然得以維持，反映市場目前有一定承接力。但本輪漲勢能否得以延續，需要視企業業績能否給予市場滿意的表現。

大陸宏觀經濟數據方面，本周公布的4月份製造業PMI數據雖然較前值有所收窄，但整體表現仍不算差，維持擴張區間50.4，屬於擴張幅度偏弱的水平。而本次分項中繼續有微細變化，新訂單及新出口訂單指數較前月同樣有所回落，前者回落1.9個百分點至51.1；後者回落0.7個百分點至50.6，反映市場需求動力不穩。

從生產者角度，對於庫存準備方面依然偏向保守，成品庫存較前值收縮1.6個百分點至47.6，反映企業對於提前準備產成品的意願偏弱，或顯示企業對於後續需求變化預期的不確定性，更傾向按需求生產。新訂單數據繼續顯示產品需求不足問題，在五一假期過後，需求端政策的推出依然為市場焦點。

政策層面上，本周中共中央政治局提出統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，同樣值得留意，因為首次提出消化存量，控制增量的措施安排。

其後，有關部門亦公布住宅用地的供應調節機制，指出商品住宅去化週期超過36個月的城市，應暫停新增商品住宅用地出讓，以市場預期措施主要針對三四線城市的新樓供應；需求端方面，自深圳引入住房「以舊換新」措施後，部分城市亦逐漸跟隨，措施有助發展商去庫存，資金回籠等問題，同時滿足「換樓客」及其他購房者的實際需求。

這兩項措施分別由供應端及需求端入手，但房市目前需要面對的問題依然需要時間消化，投資者不宜過分進取。