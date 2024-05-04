雷仲達：今年銀行面臨四變數

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本國銀行2023年獲利指標

金龍年銀行經營面臨四大變數。銀行公會理事長雷仲達在銀行公會年報中揭露，今年全球經濟「瑕瑜互見」，大宗商品價格回落有助活絡新興國家經濟，但歐美貨幣政策不確定性、各地戰事衝突可能升溫、G7及金磚國家競合演變、美國總統大選等四大變數，將牽動全球政經版圖變化，台灣處在亞太地緣政治的風口浪尖，提醒銀行業要留意影響。

由於台美央行自2022年來陸續升息，國銀存放利差逐步上升，加上美國升息急且幅度大，台美利差擴大，亦讓銀行換匯交易（SWAP）收益大增。

雷仲達分析，2023年本國銀行稅前盈餘為4,724億元，較2022年增加20.54％；資產報酬率（ROA）0.73％，高於2022年的0.64％；淨值報酬率（ROE）有10.4％，亦比2022年的9.19％高，且ROA與ROE都是2016年以來的新高。在資產品質方面，去年底逾放比率為0.14％，較2022年底低0.01個百分點，國銀備抵呆帳覆蓋率為968.74％，亦比2022年底910.46％提高。

顯示國銀在獲利提升同時，也維持風險承擔能力，體質穩健。即有一定能力承受大環境變化；今年因經濟回溫，製造業已消化庫存，科技業景氣改善，估計台灣2024年的出口及投資會止跌回升，消費溫和成長，經濟成長率亦可比去年更佳。亦即有助支撐銀行獲利再成長。

除了獲利及風險承擔能力提升外，雷仲達強調，因應歐盟碳邊境調整機制、美國清潔競爭法案等將在未來幾年陸續生效，銀行業將配合金管會的「綠色金融行動方案3.0」，進一步整合金融資源，協力企業深化永續轉型，達成淨零目標。

雷仲達指出，銀行公會今年將繼續配合政府政策，訂定及推廣相關金融措施，協助銀行引導授信企業低碳永續轉型，並健全治理法制規範、推動金融安全以及科技創新，使金融與實業與時俱進。

因應洗錢、打擊詐騙，銀行公會研擬並要求各銀行強化系統監控、確實執行臨櫃關懷，以攔阻非法詐欺金流，守護民眾財產安全。此外銀行公會也將金融科技打造為推動綠色金融、普惠金融的重要力量。