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台新金提名王美花任獨董

新金控總經理林維俊3日在法說會指出，今年台新金將改選董事，董事會已經通過候選人名單，將在6月14日進行改選，因為獨董、前經濟部長林義夫屆滿三屆，依規定無法連任，因此提名王美花擔任獨董候選人。圖／本報資料照片
新金控總經理林維俊3日在法說會指出，今年台新金將改選董事，董事會已經通過候選人名單，將在6月14日進行改選，因為獨董、前經濟部長林義夫屆滿三屆，依規定無法連任，因此提名王美花擔任獨董候選人。圖／本報資料照片

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經濟部長王美花將在5月20日卸任。台新金控總經理林維俊3日在法說會指出，今年台新金將改選董事，董事會已經通過候選人名單，將在6月14日進行改選，因為獨董、前經濟部長林義夫屆滿三屆，依規定無法連任，因此提名王美花擔任獨董候選人。

台新金邀請卸任經濟部長擔任獨董已成慣例，包括2007年王志剛出任台新金及台新銀獨董，2015年改由林義夫擔任，今年王美花成為第三位將進入台新金董事會的卸任經濟部長

林維俊強調，王美花在法律、經濟、外貿、產業、公職等經驗都很豐富，且國際視野寬闊，擔任台新金獨董，可望進一步提升台新金董事會水準及背景多元性，各方面應都有所助益。

台新金3日公告董事改選被提名人名單，四名董事包括吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩、王自展，三名獨董為王美花、張敏玉、管國霖。名單大致延續上一屆董事會陣容，僅林義夫更替為王美花。

對於今年台新金股利，林維俊說明，今年配股配息有動用到併購保德信人壽的廉價購買利益39億元，其餘是用當年度獲利配發，且今年也把過去長年現金股利占比55％提高到60％，提升現金股利，與股東共享經營成果。

林維俊指出，股利主要綜合考量股利率穩定性、競爭力、回應投資人期待，及公司資本適足率因素等，今年把現金股利的比重拉高至6成，未來也會朝此方向，用高一點的現金股利與股東共享成果。

有關彰銀持股方面，林維俊說明，目前台新金持有彰銀股權剩餘6億股，占彰銀整體股權僅5.58％，此部分單純為了已發出的己種特別股轉換及交換債，等投資人要交換時須拿彰銀股份贖回，其餘均已處分完畢。

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