變身智能合約、區塊鏈工程師 比特幣礦工轉型 年薪挑戰300萬

礦工應對比特幣減半的多元發展

比特幣減半事件後，價格不升反跌，挖礦賺取收益的「礦工」面臨收益減半，幣圈專家指出，減半後約半年到一年半會推升至牛市高點，在比特幣價格尚未回穩前，具區塊鏈技術的專業礦工可轉型做智能合約工程師或區塊鏈工程師，挑戰年薪300萬元，更可進一步加速Web 3領域的應用與創新。

幣修學分共同創辦人周律辰表示，比特幣鏈上是去中心化交易，有買賣方就有第三方仲裁，礦工就是一群去中心化交易上的仲裁者，可自由來主鏈上進行驗證交易，經驗證後，比特幣主鏈會自動確認並產生新的比特幣、自動發幣給第一位完成驗證的礦工，礦工就是以運算等級高的礦機或自組礦機做算力挖礦。

周律辰說明，比特幣減半每四年會發生一次，是指運算的難度提高一倍，如原本電腦運算在減半前可每天挖一顆幣，減半後，以同樣的算力和電量只能挖到0.5顆，這樣的通貨緊縮設計就是希望回饋給早期投入的人，而晚進的人同樣可以享受到稀缺性所帶來的幣價上漲。不過比特幣挖礦的難度逐年上升，現在多數礦工都是挖小幣來換比特幣。

周律辰提到，要成為礦工最重要的就是有礦機或顯卡等級高的電腦設備、擺放設備的場地，及支應電費，若懂區塊鏈技術，甚至還能自組礦機，且有多重挖礦以外的運用。

據幣圈人士指稱，去年初一名礦工在自行購買商業礦機挖礦時，大約50萬元的礦機，挖礦1年才回本，即每月挖礦報酬約落在新台幣4～5萬元，但不考量幣價的波動、電費成本等其他因素；另有一種型態是共享運算資源，即出借顯卡等級較高的備用電腦給租借方，如企業、研究機構或大型礦工，由租借方遠端操控拿來挖礦，再分酬勞給出租人。

此外，具備區塊鏈技術背景的專業礦工除可自組礦機、串連區塊鏈項目，轉型期間還可轉作智能合約工程師，因為現在Web 3很缺這個職位的人，有許多外包形式或企業在徵這類人才。依照求職市場觀察，智能合約工程師或區塊鏈工程師的年薪是百萬起跳，甚至可上看300萬元。