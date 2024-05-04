挖礦難度提高 礦工多元發展賺收益

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比特幣減半造成礦工挖礦難度提高，幣圈專家指出，礦工只要想好應對策略，收益不見得會比以前少，一方面是因為新興「符文協議」變得熱門，使礦工手續費收入增加，另一方面則是礦機可轉型支援雲端運算等AI基礎工程。

HOYA BIT加密貨幣交易所指出，比特幣減半導致收益下降，許多礦工正探索轉型可能，首先，在不轉型情況下，比特幣鏈上新興的「符文協議」變得熱門，能使交易手續費大幅增加，也成為礦工的收益來源。隨著挖礦技術的進步，礦機的效率持續提升，消耗更少電力即可獲得更多比特幣，這有助於減少運營成本並保持競爭力。

幣修學分共同創辦人周律辰解釋，比特幣鏈上的符文協議與銘文相似，都可以將圖像、文字等銘刻在比特幣的最小單位「聰」之上，類似NFT可乘載其他資料數據的概念，差別在於銘刻技術不同，而符文變得熱門，就代表如果幣圈人想早點買到，必須得多付一些交易手續費給礦工，請礦工優先處理這筆交易，因此礦工還是可藉此增加收益。

HOYA BIT交易所提到，若礦工選擇挖礦同時將礦機做其他運用，可共享運算資源，支持新興區塊鏈技術的開發與應用，如Depin項目等，或者具有區塊鏈技術背景的礦工，可使用自組礦機轉做雲端運算等支援AI領域的服務，重新將這些有潛力的挖礦硬體配置用於AI數據處理和機器學習。對於有區塊鏈技術的礦工而言，其應用層面更廣泛，可將相關設備用於建構去中心化的AI運算平台，或進一步探索區塊鏈技術與AI的結合，開拓新的應用場景。

但周律辰也提醒，投入挖礦需留意成本及幣價波動，可能帶來的收益耗損，不僅設備需要花錢，場地的租金和電費成本也不少，且獲得幣後，還得看當時的幣價是否有高於投入成本，建議想當礦工的人還是要先深入研究再評估。