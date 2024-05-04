金融高股息殖利率股 漲相佳

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台股3日續漲，金融股展現跟漲態勢，上揚0.27％，其中，漲勢領先個股多為高股息殖利率個股或獲利表現佳個股，包含第一保、國票金、群益期、中信金、台新金、群益證，漲幅都在1.5％以上。

其次，遠東銀、玉山金、中再保、統一證、聯邦銀、彰銀、兆豐金、華南金等金融股漲幅則都在0.2％以上。

金融股3日漲勢仍是集中在高股息殖利率個股或獲利表現佳個股為主。觀察金融股走勢，3日跟隨大盤上下震盪，金融股3日曾衝高至1,882.11點，終場收在1,870.32點，上揚5.12點，漲幅為0.27％。

公股銀主管指出，近期金融股上下震盪，而且漲多後，其他金融股也會隨之展現接棒態勢，金融股目前的漲勢仍相對穩健。

法人評估，因央行升息、聯準會降息時程遞延，隨淨利息收益及財富管理、信用卡手收成長動能優於去年，今年銀行、金控獲利相對穩定，有機會再創新高，亦樂觀看待明年配息，惟短期銀行評價偏高。

公股銀分析，電子股漲多後，加上5月為繳稅旺季，若出現大盤的漲勢修正相當合理，預期大盤將進入「上有鍋蓋、下有鐵板」的大區間震盪盤整格局，個股表現差異將加大。

其中，電子股若出現整理修正期，資金可望轉向基期相對低的金融、傳產，只要資金稍微流向金融、傳產，金融股的股價可望續衝高。

整體來看，2024年整體金融業獲利前景轉佳，惟仍需留意美國貨幣政策、大陸房地產危機、地緣政治衝突等對經濟及金融市場的影響。

公股銀對於整體金融股現在持相對正面看法，隨著聯準會降息的時點即使延後，但將到來，壽險業及銀行業持有金融資產的未實現評價將可望逐步回升，而證券業更是近期台股成交量持續攀升的最大受惠者。