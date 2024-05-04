外銀：美通膨降溫 外資來台意願增

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美國不動產價格持續上揚，市場解讀為通膨升溫，外銀分析，美國經濟強勁表現對台灣的出口可能是積極訊號，對台灣電子業和半導體保持穩定需求，美國聯準會主席鮑爾表示不會升息，預期通膨將在下半年逐漸降溫，美元3日從高位稍貶，非美貨幣全面反彈，同時提升外資進入台灣市場的意願。

由於美國房地產價格和部分服務產業通膨居高不下，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，以目前美國的經濟強勁趨勢來看，對於出口導向的台灣而言，電子零組件及半導體的需求能見度仍高，是一項積極的訊號。

另外，劉家豪提到，影響美國通膨中很大一部分是房租，現在美國二手車市場和房租價格回落，從先前的年增率上升到現在走向放緩，代表通膨有逐漸降溫的趨勢，預計下半年通膨會恢復去年的下降趨勢。

其次是鮑爾表示不會升息，加上聯準會將縮表金額減少到250億美元，雖仍持續緊縮，但比先前放寬縮表金額，可預期聯準會下一步還是會從緊縮狀態，走向較寬鬆的政策，3日美元從高位稍貶，非美貨幣全面反彈，提高外資重新進入台灣金融市場的意願。

市場將持續關注美國周五的非農就業指標，接著還會再觀察每個月的薪資成長月增率或年增率，是走升或下跌，劉家豪表示，如果薪資成長放緩，聯準會就不用太擔心來自薪資成長的通膨，今年還是有望實現軟著陸，降息2碼以內。

星展集團認為，商品通膨已大幅舒緩，但核心通膨的某些方面仍令市場擔憂，若能源和食品價格如星展預期保持穩定，今年第二季通膨將會出現進一步減緩的情況。