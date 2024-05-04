晶華Q1獲利創同期高 Q2續揚

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晶華近五年首季營運表現

晶華國際酒店受惠國際商旅回流與內需國旅與餐飲市場暢旺，加上企業復辦春酒與婚宴訂席回溫，帶動住房、餐飲與宴會業績齊揚，第一季營收17.47億元、年增0.46％，稅後純益4.25億元、年增17.46％，每股稅後純益（EPS）3.33元，比去年同期的2.84元成長17.25％，第一季營收、獲利創同期新高。

展望後市，隨著國際航班增加、海外商旅回流，大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店住房率及平均房價均可望持續攀高。餐飲則有母親節帶動聚餐商機，端午粽禮打進館外零售通路將推升業績；麗晶精品除櫃位滿租，品牌的組合也持續強化，近日開幕的「東方愛馬仕-上下」家居品牌以及巴黎傳奇甜點主廚名店Pierre Herme帶來許多時尚朝聖人流，業績可望持續成長，集團第二季續揚可期。

隨著國際航班增加，第二季有汽車零配件展與台北國際電腦展等大型國際會展，台北晶華已接到來自國外的MICE團訂單，而來自日本與新加坡的商旅訂房亦穩定增加，第一季住房率8成、平均房價逾6,600元，第二季住房率及平均房價均可望持續攀高。

與台北晶華共構的麗晶精品，目前櫃位滿租，品牌組合也持續強化，除續有新品牌進駐，既有各大國際一線品牌也不斷優化服務，鎖定VIP提供專屬空間、並與飯店合作店內餐飲服務，期望做出市場區隔，穩固忠誠客戶關係，整體精品業績在母親節檔期也將因新店開幕以及滿額贈等優惠活動，再帶動一波成長。

台北晶華母親節當周的餐廳訂席已達9成以上，端午粽禮銷售也朝向目標3,400萬元邁進，預計可超越去年的粽禮營收約10％。晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，也於5月1日起正式在英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等歐洲六國開賣，上架當地知名超市。

這是晶華廚藝團隊繼受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行牛肉麵展演交流後，首度將版圖擴大至歐洲大陸，預計一年可為集團帶來1,000萬元營收，成為集團新成長引擎。