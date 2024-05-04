首季住宅建照冷 使照爆大量

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房市供給的二大指標呈現「建照冷、使照熱」的二極化態勢，年初在大選、升息等不確定因素影響下，首季全台住宅建照核發僅2.4萬戶，年減逾3成，創下六年來新低紀錄；不過，隨著近年大量推案進入完工交屋高峰期，首季住宅使照核發3.1萬戶，年增45％，創下這波房市多頭以來新高。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，房市雖延續去年底「新青安」貸款熱度，不過土建融管制仍在，且建商在近年多頭時的推案剩餘餘屋仍有待去化，且各界預測央行將進入升息循環，使得建商推案腳步較為趨緩。

內政部統計顯示，六都首季住宅建照核發中，減幅最大為新北市，新北建照數3,125戶，與去年同期大減6成；反觀台北市，住宅類核發建照數達3,110戶，已與新北市相差無幾，且與去年同期相比，大增39％。

值得注意的是，過去六都中新案供給規模最小的台北市，首季即有超過3,000戶的新供給，與新北、桃園、高雄等縣市相去不遠，徐佳馨表示，台北市過去受限素地稀缺，新案稀少，但近年來都更、危老議題火熱，地方與中央政府無不積極鼓勵改建，北市正式進入「大都更時代」，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

另一方面，近年建商持續擴大推案，也使在建房屋規模大增，逐一進入完工高峰期，今年首季全台住宅使照核發已超過3萬戶，為有統計以來同期新高，桃園首季有超過5,000戶住宅完工，新北、台中、高雄也都有超過4,000戶。

大家房屋企研室主任賴志昶認為，以多數建案工期約三年來看，疫情時台商回流所創造的房市大多頭時期，當時推案開始進入完工高峰期，不過也因為營建缺工問題嚴重、不少建案工程進度受到影響，使完工住宅並未大量同步增加，不過今年住宅完工量體仍可能創下這波房市多頭以來規模最大的紀錄。