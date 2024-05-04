台鐵購車進度超前 運能大增

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台鐵列車交車進度超前，其中EMU900型520輛已在去年全數交車、營運，EMU3000型600輛已交車564輛、拚8月全數交車，預計明年春節前可全數投入營運。台鐵指出，總經費997億元的台鐵購車計畫，今年預計再執行100.8億元，目前新車均已投入營運，評估6月26日進行年度時刻調整後，整體自強號運能提升39％、區間車運能提升35％。

台鐵說明，EMU900通勤電聯車520輛案去年已全數交車、投入營運；EMU3000城際電聯車600輛案已交車564輛（47編），剩餘36輛（3編）陸續交車，預計8月全數交車完畢。在R200柴電機車34輛案已交車4輛，今年預計交車20輛，拚明年交車完畢；E500電力機車68輛案已交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。

台鐵指出，為擴大運能，台鐵EMU900原為8輛一編，提升為10輛一編組，而EMU3000主要替駛東部幹線及南迴線尖峰時段普悠瑪號，也由8輛擴大為12輛一編組；今年6月26日進行年度時刻調整後，整體自強號運能將較新車投入前提升39％、整體區間（快）車運能提升35％，超出原先預期目標。

總經費997億元的台鐵10年購車計畫「整體購置及汰換車輛計畫」（104～113年）原訂明年截止，目前已執行580億元，今年預計執行100.8億元，用於購交車、驗車測試等經費。

台鐵表示，由於疫情影響，60輛支線客車部分採購計畫延後，正擬送修正計畫，預計延長至2027年。

除了新車提前投入營運，台鐵也同步進行汰換車輛作業。台鐵說明，配合新車交車期程，目前全案已報廢388輛，今年預計再報廢104輛，並如期達到2026年報廢842車輛的目標。

值得注意的是，部份深植民眾記憶中的文資車輛，台鐵將與學產界及文化界合作、擴大文化加值整修，改造具特殊性的文資車輛，成為動態或靜態保存的重要資產，並陸續出廠。

目前改造成果除藍皮解憂號外，還有潮州鐵道園區大物車及苗栗火車頭園區木造車廂等靜態保存車輛，以及舊型柴油客車動態保存等。