台中連鎖加盟展登場 商機上看15億

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台中連鎖加盟創業大展3日起至6日在台中盛大登場，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，台中展今年引進百大連鎖品牌、近300格攤位，創下20年來新高，預計新開1,000家加盟店、創造5,000個就業機會，加盟周邊商機上看15億元。

台中連鎖加盟展今年參展品牌商包含早午餐品牌，如拉亞漢堡、晨間廚房、麥味登、番茄村；還有國人最愛的手搖飲品牌如TeaTop、Mr.Wish、馬祖奶茶、三分春色；大型實體連鎖店則有築間餐飲、路易奇燒肉、全家便利商店等；而創業周邊設備例如攤車、SUZUKI小貨車、節能廚房設備、智慧點餐系統等。

吳永強表示，為讓民眾在創業時能多一份保障，台灣連鎖加盟促進協會推出「總部認證」計畫，針對連鎖總部財務、法律等各種面向進行嚴格審核，包括Mr.Wish、Tea Top、晨間廚房、麥味登、蕃茄村漢堡、三分春色、馬祖奶茶、露琺意醫美集團、拉亞漢堡、築間幸福鍋物等均是「總部認證」核可廠商。

經濟部商業發展署長蘇文玲表示，連鎖加盟在創業過程可減少摸索過程，台灣擁有3,000個連鎖總部，推動「總部認證」，讓民眾加盟創業更有保障。

值得一提的是，餐飲集團爭相在台中加盟展釋出優惠方案吸客，例如築間餐飲集團一口氣推出五個品牌開放加盟，除「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間酸菜魚」之外，再推出全新品牌「朴庶韓國烤肉」及「朴庶韓國豆腐鍋」開放加盟，同時祭出千萬紅包及年度保障毛利的優惠活動，協助創業者完成創業夢想。

此外，「TEA TOP第一味」不僅在台中展推出「智能吧檯」，現場也祭出優惠加盟方案。TEA TOP董事長楊國珍表示，目前全台總店數已達170家，這次參展推出導入「智能吧檯」，解決業界的缺工困境，同時能節省人力成本，今年目標要再拓展50家門市。