青鳥旅行 推仲夏花韻端午禮盒

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端午節腳步漸逼近，眾多企業年節送禮知名伴手禮品牌青鳥旅行今年推出「仲夏花韻」端午禮盒，結合傳統五色絲線祝福與傳遞幸福理念，打造蘊含心意的節慶贈禮。新口味「阿里山烏龍蛋捲」嚴選台灣茗茶入餡，每一口都能品嘗到甘醇茶香，無論是企業送禮或贈送親友，都能傳遞關心與祝福。

「仲夏花韻」設計概念延續精緻與溫暖品牌精神，在端午佳節時滿園花香如同滿載的福氣，閃爍五色絲線是傳遞祝福的媒介，期許能帶給人們平安幸福。端午期間於台北101店、誠品站前店、台中國美概念店等三間門市，打造生意盎然的仲夏花園陳列，民眾購物時也能感受盛開的祝福心意。

在口味與包裝藝術上不斷展現創意巧思的青鳥旅行，每年禮盒款式常在網路上引起熱烈討論，精美外盒也被用來作為收納盒或擺飾，青鳥旅行近年更以獨特藝術禮盒為特色，除了傳遞美味與心意，讓送禮者更多了體面與用心。

今年端午禮盒中加入全新口味「阿里山烏龍茶蛋捲」為一大亮點，選用台灣四大茗茶之一的阿里山烏龍茶製成，巧妙將茶粉融入厚實餅皮和滑順內餡，層層交織的茶香，帶來清新獨特的茶香體驗。蛋捲經過細緻烘焙，呈現酥脆口感，搭配烏龍茶內餡的豐富風味，呈現出融合台灣茶文化精髓的精緻點心。

端午禮盒內含熱銷經典鹹香爆餡肉鬆蛋捲、芝麻沙沙蛋捲，以及融入茶香與巧克力風味的真巧系列蛋捲等口味，精美禮盒搭配豐富創意蛋捲，擄獲消費者芳心。即日起於官網與全台門市開放預購，5月12日前訂購享早鳥優惠85折起，更多禮盒資訊和優惠訊息可查詢青鳥旅行官方網站www.bluebirdtravel.com.tw或洽詢實體門市。